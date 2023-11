María Becerra reveló que el manager de una importante artista pide bajarla de festivales

María Becerra es una de las artistas argentinas que más lejos ha llegado en estos últimos años. La intérprete de El Amor de Mi Vida fue convocada este año para ser parte del soundtrack de la película Rápidos y Furiosos X, estrenada el jueves 18 de mayo de este año. Vin Diesel, protagonista del film, confesó en el avant premiere de la película su fanatismo por la artista: "La está rompiendo. Ella representa a toda la Argentina en la saga de 'Rápidos y Furiosos'".

La "Nena de Argentina" ha logrado tener un gran lugar en la industria musical; de hecho, este martes en Soñé que volaba, programa de streaming emitido por OLGA y conducido por Migue Granados, la artista compartió una increíble novedad: cantará en el Times Square de Nueva York para año nuevo.

En marzo de 2024, la cantante se presentará en el Estadio River Plate. Créditos: Instagram Mariabecerra.

Pero no todo es color rosa y María Becerra confesó en el programa cómo es el lado B de la fama: "Hay cosas que son un garrón, chotas, como en todo ambiente. Se mueve mucha gente con poder, mucho dinero y mucho ego. Hay muchos intereses y eso lleva a la gente a actuar mal. Hay gente que quiere subir pisando la cabeza de los demás".

Asimismo, la cantante contó que el manager de una reconocida artista pide bajarla siempre de los festivales: "Te dice '¿querés que lleve mi artista a tal festival? Bueno, no pongas a María Becerra, o sacala del line up a María Becerra, sino mi artista no va'".

Mirá lo que dijo María Becerra en Soñé que volaba

"¡Pero escrachémoslos con nombre y apellido!", dijo Migue Granados, a lo que la "Nena de Argentina" respondió que "no, pero que va a sacar una canción tirándole a esa persona". "Le voy a tirar beef a lo loco. La canción va a ser un primer aviso. Si me sigue rompiendo los h**** tiro la data", terminó diciendo la cantante.