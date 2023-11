La razón por la que Nicole Neumann nunca quiso conocer a Luca Cubero

En la guerra sin cuartel que hace años se desató entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, hay menores en el medio. Quienes más sufren estos conflictos son sus tres hijas en común, Indiana, Allegra y Sienna. Y hay alguien más, ajeno a todo, que algún día se enterará de todo. Hablamos de Luca Cubero, el pequeño que Nicole nunca quiso conocer.

Desde que nació, en mayo de 2022, Luca Cubero se convirtió en el sol para sus papás y para sus hermanitas, que se desviven por él. Las hijas de Nicole Neumann adoran a su hermano menor, lo cuidan con amor, cada una a su manera. Especialmente Indiana, que vive con él, desde que decidió mudarse a lo de Fabián Cubero.

Luca Cubero nació en mayo de 2022. Instagram Luca Cubero.

Sin embargo, Nicole siempre se mantuvo ajena a esa ola de dulzura que irradia el niño de su ex y Mica Viciconte y, más allá de un “Like” perdido en alguna foto de las redes sociale de sus hijas con el bebé, la blonda no demostró interés en conocerlo y menos en tenerlo en brazos.

“Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”, indicó la jurado de Los 8 Escalones, hace un año, cuando un cronista de LAM quiso saber si había conocido al bebé de Poroto Cubero.

Una apreciación que luego Ángel de Brito aplaudió. “No quiere saber nada con el Cuberito ni de casualidad, y me gusta que lo reconozca. Le chupa un huevo, no le importa nada, me gusta que no sea careta…”, señaló el conductor.

Ls hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero adoran a su hermanito. Instagram Luca Cubero.

Pero los meses transcurrieron y la vida misma terminó topando a Neumann con el hermanito de sus hijas, en un acto escolar. “Lo vi en un evento del colegio. Estaba solo el papá. Era un evento de mis hijas, del colegio de mis hijas”, reconoció la modelo.

“No tengo mucho más para decir”, concluyó Nikita, sin intenciones de agregar nada al respecto. Menos, opinar sobre sus sensaciones al encontrarse con el pequeño hijo de su ex esposo con quien está enfrentada legalmente.

La triple demanda contra Nicole Neumann que prepara Fabián Cubero

"Cubero le reclamará cuota alimentaria a Nicole (una de sus hijas está completamente a su cargo). Esta semana presentará las siguientes demandas: Denuncia por estafa procesal; reducción cuota de alimentos; reclamo de deuda existente", reveló el conductor de LAM. Fabián Cubero junto a su hijo menor, Luca. Instagram Luca Cubero.

Tras las repercusiones de la noticia, este lunes en Intrusos (América) habló el abogado que representa al ex jugador de Vélez. "Es la tercera causa penal que lo defiendo a Fabián y es importante mencionarlo: lo defendí en la primera ocasión sobre un impedimento de contacto donde fue sobreseído", comentó Roberto Castillo.