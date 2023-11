La extravagante lista de nombres que Alejandro Fantino pensó para su bebé

Este martes por la tarde, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira anunciaron una feliz noticia en Instagram: se encuentran esperando su primer hijo. La modelo compartió dos postales junto al periodista, donde se los puede ver muy felices junto a sus mascotas y una imagen del ultrasonido.

"Nunca imaginamos sentir tanta felicidad, ¡te amamos, bebito hermoso! Te esperamos con todo el amor del mundo. Gracias vida, gracias universo, gracias Dios por permitirnos transitar este proyecto tan sublime", escribió emocionada la modelo.

La publicación que realizó Coni Mosqueira en su perfil de Instagram. Créditos: Instagram Coni_mosqueira.

Luego de realizar este anuncio, Alejandro Fantino fue abordado por un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y contó detalles del embarazo que transita su esposa.

"Estamos de tres meses y algo, son 13 semanas. Nos enteramos, más o menos, al mes. Me enteré una noche que había ido a La Nación a hacer una nota con José Del Rio y vine a casa y Coni se había hecho ya el test y me recibió y me lo dio. Me largué a llorar, ya no lloro porque lloré todo. Es una cosa increíble", expresó conmovido el comunicador.

Mirá lo que dijo Alejandro Fantino sobre la paternidad y el bebé que espera junto a Coni Mosqueira

Asimismo, el conductor de radio reveló el sexo del bebé. "Es varoncito, es nene", confesó Fantino. Cuando el periodista fue consultado sobre si tenían algunos nombres pensados, Alejandro respondió que todavía no lo han decidido y que su pareja no aceptó las propuestas de nombres que pensó el comunicador.

"Coni me rebotó Ajax, Diomedes, Aquiles, Anaximandro, Anaximenes, Demócrito... ¡Nah! Yo quería Juan Román, era muy termo, ¿no?" contó entre risas.