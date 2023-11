Facundo Arana: "Quisiera que esta obra sea mi legado artístico"

Facundo Arana es uno de los actores más reconocidos del país y ha tenido, a lo largo de su carrera, innumerables éxitos tanto en televisión como en el teatro. En la actualidad el actor está realizando un unipersonal en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza titulado "En el aire".

En este espectáculos Facundo Arana despliega todo su talento tanto actoral como musical ya que en varias situaciones ilustra el momento al sonar de su saxo. La obra narra la historia de Marcos, un particular locutor radial que transmite su programa desde el escenario de un teatro de pueblo perdido en el interior de nuestro país.

A lo largo de casi una hora y media la puesta propone un viaje mágico y nostálgico en donde los recuerdos y los afectos, el amor y el humor y los buenos deseos se hacen presentes.

En el aire, con Facundo Arana, se puede ver todos los jueves de noviembre en el Paseo La Plaza.

"Estoy muy contento, tan contento que me vengo varias horas antes al teatro para disfrutarlo porque son muchas cosas lindas que pasan", respondió Facundo en diálogo mano a mano con MDZ sobre "En el aire" que se puede ver todos los jueves, a las 22, en el Paseo La Plaza.

- La obra te genera que entre cuadro y cuadro te den ganas de aplaudir...

- No hay un halago más lindo para recibir. Es una obra que cuenta una historia que es tan potente y en donde están muy bien marcados y delimitados los momentos que a su vez no tienen un principio y fin, sino que están todos bellamente hilados. Y la verdad es que yo soy la persona que tiene la fortuna de estar arriba del escenario contándola. Es una obra que no se detiene nunca. Yo la considero la obra más linda del mundo. No que sea la única, sino que alcanzó el podio.

- A la hora de ir trabajándola ¿la vas puliendo, la vas cambiando?

- Algunas cosas que fuimos puliendo dieron paso a que nacieran momentos en la historia que por guión estaban sugeridos. Lo que pasa es que cuando vos tenés experiencia con algo y ese algo va creciendo, naturalmente en algún momento madura y cuando esa obra madura te da lo mejor que vos podés tener para hacer y vos le podés dar lo mejor que tenés para dar. Cuando eso ocurre pasa lo que te pasó a vos porque tenés una obra de teatro adulta y completa. Quisiera que sea hasta mi legado artístico porque como artista no tengo más.

- ¿Cómo es la previa a la obra teniendo en cuenta la variedad y la concentración que conlleva?

- En la previa me pongo ahí atrás, antes de salir y pispeo la sala para ver cómo está porque soy muy curioso. Rezo, le dedico la función a todos los míos, a los que ya no están acá y a los que están acá, taconeo dos veces el piso y salgo con toda mi alma. No hay más que eso. Acá en esta sala tengo muchos recuerdos. A esta misma sala vine hace muchísimos años, tenía 20 o 21 años y vine a ver una obra de teatro con una persona que yo adoré, una gran amiga mía de toda la vida. Yo era un estudiante de teatro y cuando me pongo ahí, miro la sala me daba la sensación de que perdía cada día de competencia y lo único que yo quería era que mi alma sonriera. Ahí surgen las dudas y consejos de ser médico o abogado y yo quería ser actor, ser músico, yo quería que mi alma sonriera. Entonces, hoy miro hacia todo aquello, miro hacia atrás, mando ese "no flojes, ojalá pudieras saber, para poder estar tanto más tranquilo y disfrutando en vez de estar tan temeroso".

- Hay algunas escenas que son bastante desgastantes físicamente ¿Cómo es la preparación para hacerlo?

- Estoy entrenado, me gusta entrenar, me hace bien entrenar. Me gusta estar entrenado y preparado para poder hacer algunas cosas que son demandantes a nivel físico, pero que a los personajes les sirven. Y sabe que arriba del escenario pasa una cosa que es muy loca, que es que hay una adrenalina que no la sentís en el corazón, pero que sí, por ejemplo, te permite hacer movimientos que si yo los quisiera hacer ahora, por más que entre en calor, fuera de escena, no los podría hacer.

- Y a lo largo de tu carrera, ¿has tenido partes que en tu alma no sonreía, algún momento en donde decías "no me siento cómodo"?

- Sí, lo que pasa a lo largo de la vida, ¿viste? Si está todo el tiempo el sol, las flores se marchitan. Y si todo el tiempo es de noche, las flores no pueden crecer. Entonces, hay de todo, hay de todo todo el tiempo. Porque sino tampoco valorás que el alma sonríe s es la si esa es la constante. Esa sonrisa hay que buscarla todo el tiempo en cada cosa. Facundo Arana interpreta a Marcos, un locutor de radio.

- ¿Alguna vez, dentro de tus tantos éxitos, te pasó de creértela?

- Sí, seguro, pero no es que te la crees, es que de golpe te pasan cosas especiales, tan espectaculares, tan impresionantes que no las viste ni en películas y de pronto te están pasando a vos. Pero cuando estás bien rodeado, y yo lo estoy porque tengo una familia fenomenal, eso te baja a la realidad. Si te fue muy bien, tenés que ser muy agradecido y me pasó más por ahí.

- "En el aire" es producida por Team 22, una productora de Mendoza que ahora está en Buenos Aires ¿Fue una apuesta, cómo nació la relación con él?

- Lo que me pasó fue que los veo recibidos a ellos por todos los productores más grandes de Buenos Aires con una alfombra roja. Team 22 hace naturalmente lo que todos los mejores productores nacionales intentan hacer con esfuerzo, entonces de golpe tenés a Messi jugando a la pelota y ves que hay millones de jugadores de fútbol y todos los jugadores de fútbol quieren jugar y hacen un gran esfuerzo por hacer lo que al tipo le sale natural. Bueno, eso es Team 22. Facundo Arana presentará En el aire en Mar del Plata.

- "En el aire" sigue todos los jueves de noviembre ¿Y después qué viene?

- Me voy a Mar del Plata, la voy a hacer algunas veces por semana allá en el Teatro Colón.