Alejandro Fantino reveló detalles íntimos de sus afinidades con su hijo Nahuel

Este martes Alejandro Fantino reveló que esperar su primer hijo con su esposa Coni Mosqueira, y en los portales de espectáculos y redes sociales volvieron a circular algunas imágenes y detalles de Nahuel, el hijo de 32 años que tiene el conductor, a quien conoció cuando el joven tenía 11.

Ese primer hijo de Alejandro Fantino fue fruto de su relación con Sandra Algarbe, su expareja. En diálogo con el programa racial Esto no es Hollywood (FM 89.5), el creador de Neura reveló detalles íntimos de las afinidades en las que coincide con el joven. "Si bien posee cosas de la mamá, por lo tranquilo y pausado, es chinchudo y de pocas pulgas, como yo. Le gusta lo mismo que a mí: leer, Linkin Park, el jazz, escuchar música en auriculares, sintonizar series", detalló el exlíder de Animales Sueltos (América).

Alejandro Fantino, junto a su hijo Nahuel, que actualmente tiene 32 años. Foto: Instagram @fantinofantino.

En tanto que sobre la experiencia de conocer su hijo, que suele mantener un bajo perfil tanto en medios como en redes sociales, Alejandro Fantino enfatizó: "Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y cuando vos te encontrás con un hijo que no sabés que tenés, tenés que lanzarte locamente al amor. Yo, al verlo, a los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo. Es una cosa que la naturaleza ordena interiormente, es una química que está. Es como un rayo que te conecta, sale del corazón de tu hijo y conecta con el corazón del padre; ocurre. Y esa conexión surgió en el momento que yo lo vi a él, que nos conocimos y creció constantemente. No tengo más que palabras de agradecimiento para Nahu porque él me hizo mejor tipo, me hizo mejor persona".

Más allá de que en redes sociales no sean habituales las imágenes del hijo de Alejandro Fantino, el periodista contó que el joven es luchador de Artes Marciales Mixtas y que no le gusta la exposición en los medios. "No quiere ni rozar el mundo en el que yo vivo, no quiere la fama. Es muy perfil bajo", destacó el conductor.

Alejandro Fantino tiene un gran vínculo con su hijo Nahuel. Foto: Instagram @fantinofantino.

Este martes, en su programa en Neura, Fantino destacó que la llegada de su primer hijo será distinta a su historia con Nahuel, pero volvió a subrayar el excelente vínculo que tiene con el joven. "Si bien con él no conecté y no estaba en los primeros años de vida, la relación que generé después y en todo este tiempo... Además él me demostró y me sigue demostrando lo sabio que es".

Por último, sobre el perfil bajo de Nahuel, Alejandro Fantino reconoció: "Nahuel fue sabio en eso, nunca buscó ser conocido y practicó la humildad. Cuando tienen la genética, que compartís la sangre, es más fácil la conexión, por más que yo me haya perdido unos años, lo que vino fue hermoso".