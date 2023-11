Alarma por la salud de Bruce Willis: revelan la más dura noticia

Desde febrero de este año, la salud de Bruce Willis generó gran preocupación en sus millones de seguidores luego de que se diera a conocer que tiene una enfermedad neurológica devastadora. Y ahora, trascendió que el popular actor ya no reconocería a su exesposa, la famosa actriz Demi Moore.

Según informa el portal Closer Weekly, la situación de salud de Bruce Willis se agravó en este último tiempo. “Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, precisaron en el mencionado medio.

Bruce Willis, junto a sus hijas y Demi Moore. Foto: Instagram @demimoore.

De todas formas, dejaron constancia de que Willis sigue reconociendo a sus hijas y a su actual esposa, Emma Heming. A su vez, el guionista y director Glenn Gordon Caron comentó sobre el cuadro de salud del artista en diálogo con The Washington Post: “Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”.

Por su parte, la esposa de Bruce Willis comentó emocionada el 25 de septiembre en el ciclo televisivo Today (NBC): “La demencia es difícil. Es difícil para la persona diagnosticada; también es duro para la familia. Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es”.

Bruce Willis este martes agradeció a sus fans por llegar a un millón de seguidores. Foto: Instagram @brucewillisbw.

A comienzos de año, los encargados de dar la noticia sobre la salud de Bruce Willis fueron sus familaires, quienes al expresar que el astro de Hollywood padece demencia frontotemporal, expresaron en un comunicado: “La condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son sólo uno de los síntomas de la enfermedad que enfrenta”.