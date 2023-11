Brenda Gandini confesó el fuerte miedo que tuvo durante su primer embarazo con Gonzalo Heredia

La pareja conformada por Brenda Gandini y Gonzalo Heredia es una de las más consolidadas del medio artístico. Los actores llevan 13 años en su historia de amor y tienen dos hijos, Eloy, de 12 años, y Alfonsina, de 6.



Hace unos días, Gonzalo Heredia contó en una entrevista con la revista Pronto cómo fue que le propuso casamiento a la madre de sus hijos. “En su momento, me hice el romántico y le pedí matrimonio. Ella me dijo que sí, pero llegó la pandemia y no se pudo hacer nada”, reveló.

Ahora, en una charla con Agarrate Catalina, Brenda Gandini contó cómo fue el comienzo de su relación con el actor y confesó algo de lo que no había hablado antes: el fuerte temor que tuvo cuando quedó embarazada por primera vez.



“A los tres meses de salir con Gonzalo, quedé embarazada. Fue bastante rápido. Me asusté, claro que sí. En ese momento estábamos tan enamorados, me asusté con el correr de los días, porque decía: ‘Vamos a ser padres y recién nos conocemos’. Pero me di cuenta de que no hay una fórmula para el amor”, exresó.



Asimismo, Brenda Gandini habló de los celos e inseguridades que tuvo que manejar en el comienzo de su noviazgo con Gonzalo Heredia. “Trato de no compararme con otras personas. Gonzalo trabajó con personas bellas y hermosas; algunas cosas trataba de no mirar. Trato de no caer ahí porque sino es un lugar medio denso”, comentó.

En ese sentido, también explicó cuál era su postura al momento de lanzarse al amor con actores. “Siempre traté de no salir con actores. La mayoría de mis romances no fueron con hombres conocidos”, remarcó.



Por último, sobre el comienzo de su amor con Gonzalo Heredia, Brenda Gandini recordó: “Nosotros ya nos conocíamos de antes de la novela Malparida, siempre me había parecido bellísimo y me interesaba él”.