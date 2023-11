Barby Silenzi se confiesa: "Lo que a mi me molesto mucho fue..."

Barby Silenzi y El Polaco tuvieron un agitado fin de semana. El cantante fue a alentar a Boca Juniors a Brasil el día sábado y le restringió las historias de Instagram a su pareja. La bailarina se dio cuenta y publicó en la red social un fuerte descargo contra el cantante de cumbia.

El domingo, el artista participó en Almorzando con Juana y cuándo le consultaron acerca de su relación con Silenzi, el músico expresó que sólo están atravesando una crisis. "Estamos en una crisis grande, creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados porque en realidad nunca vivimos juntos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Siempre vivimos separados, aunque compartimos a nuestra hija", dijo en el programa.

La pareja ha tenido varios idas y vueltas. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

Pero ese mismo día, Barby Silenzi salió a desmentir los dichos de El Polaco y confirmó que se encuentran separados. La influencer se comunicó con Guido Záffora, quien en ese momento se encontraba conduciendo Estamos Okey por la pantalla de Eltrece, y el periodista leyó los mensajes de la modelo: "Esto es información que me llegó hace un ratito nada más. Le pregunto a Barby, esto que cuenta Corita (de la separación y pelea con El Polaco), y me dice que lo que le enoja tiene que ver con que El Polaco mintió, mintió con respecto a la relación actual de ellos dos".

Luego, Záffora agregó: "Dice que ellos no están distanciados como dice El Polaco, no hay una distancia. Barby me confirmó que están separados. No están distanciados, están separados. Me dice: 'no sé por qué él dice eso. Me restringió y no sé por qué me restringió. Me da risa, te juro. Qué se yo, le hará bien hacer eso".

Mirá qué dijo Barby Silenzi sobre su separación con El Polaco

Y el escándalo continuó este lunes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), donde Barby Silenzi dio todos los detalles de su separación con el cantante. "Él se sentó en un programa a decir que teníamos una 'crisis grande', la más grande que hubo, pero a mí no me lo comunicó, no me contó nada", arrancó diciendo la modelo en el programa de Ángel de Brito.

Después, la influencer confesó cuál fue la actitud del músico que hizo rebalsar el vaso: "A mí lo que me molestó mucho fue su forma de decirlo cuando lo vi el domingo (en Almorzando con Juana). A él nunca le gustó que hablen de su vida privada ni contar este tipo de cosas".

En aquel momento, el conductor interrumpió a la modelo: "Le dijo a Juanita, 'te voy a dar una primicia'", contó Ángel; y allí Silenzi se expresó: "¡Eso es lo que te iba a decir que me molestó! Como si fuese a sacar un nuevo tema".