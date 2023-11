Vero Lozano dejó expuesta a Susana Giménez con un tremendo comentario

Sabido es desde hace tiempo que Vero Lozano y Susana Giménez no tienen para nada una buena relación. Es que la Diva terminó muy mal su relación con Corcho Rodríguez, el actual marido de la conductora.



Hace unos días se realizó la gala de los Personajes del Año y la gran ausente fue Susana Giménez, quien se había sacado la foto antes. Esto generó una gran cantidad de comentarios y de indirectas al aire en Cortá por Lozano.

“Ella dice que la palabra cansada no está en su vocabulario”, comentó Costa. “Aparte me encanta porque ella va, está en la fiesta, la pasa lindo. Como Mirtha, se quedan, les gusta interactuar con los demás. No es que pide algún tratamiento especial”, acotó luego Vero Lozano.



Por su parte, en LAM, Ángel de Brito se refirió a la polémica entre las conductoras. “Ahí vieron, ¿no? Dijo: ‘No es que pide un tratamiento especial. Le gusta interactuar con los demás’. Y después nombró a otros. Dijo: ‘Wanda la hizo en tal momento. Flor y Francella también’”, analizó.



En ese contexto, en el ciclo de América pusieron al aire una nota que hicieron con Vero Lozano, en donde fue consultada sobre la actitud de la diva. “Susana No está porque ya se sacó la foto, pero, ¿es un personaje que vos hoy te cruzás y se pueden saludar tranquilas sin estar pendientes de los flashes?”, le dijo el cronista.

“Si, yo si la veo, voy yo a saludarla, porque me parece que orgánicamente yo tengo que ir a saludarla. Digo, por su trayectoria. No es que me hago la boluda. Yo lo vivo como algo normal, natural”, respondió Vero Lozano.



“Recién fui y me metí a saludar a Mirtha. Me saco una foto. Son personajes que yo admiro también”, agregó la conductora de Telefe, intentando despejar cualquier tipo de polémica con Susana Giménez.