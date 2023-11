Nicolás Magaldi disparó contra América tras el abrupto final de Intratables

Esta semana se conoció la inesperada noticia de que Intratables, clásico programa de la pantalla de América TV, sería levantado del aire. El ciclo elegido para reemplazar el ciclo conducido por Nicolás Magaldi será Polémica en el bar.

Tras las repercusiones de la noticia, Magaldi rompió el silencio y disparó contra el canal. "Mis compañeros y yo no fuimos respetados", expresó durante una entrevista con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad).

"Fue una sorpresa y a la vez no. Todo lo que había pasado con el paro de SATSAID, decidir que no salga al aire el programa y después ver si a la semana siguiente iba a salir o no... ya eso te hace pensar. Yo había hablado con la gerencia de producción y les había planteado qué estaba pasando. Me di cuenta que el programa no iba más, pero esperé la respuesta formal del canal", expresó.

Nicolás Magaldi durante la conducción de Intratables.

"Me pareció super desprolijo todo. La tele no entiende de sentimientos, y lo comprendo, pero detrás de eso que se hace hay personas, talentos, gente que se rompe el lomo laburando, y no tener la posibilidad de cerrar el ciclo, por respeto al público, no es bueno", agregó el conductor.

Sobre los motivos que llevaron a los directivos del canal a tomar semejante determinación, Magaldi planteó: "No voy a ser careta con nada: quizá el objetivo del canal desde lo económico no se cumplió, quizá el número tampoco fue algo fantástico. Yo me quedo con que hicimos un lindo programa. Yo, cuando me entrego a un programa, lo hago al mil, y siento que esto no fue recíproco. Siento que en este lugar mis compañeros y yo no fuimos respetados".

"Gracias a Dios hoy no vivo de la televisión, vivo de mi productora de contenidos. La tele se está rompiendo por el respeto a los artistas. Todas las relaciones, las parejas, los amigos, las relaciones laborales, todas las cosas merecen ser terminadas de manera respetuosa y prolija. Por eso no acepto que hayan levantado el programa de esta manera", sumó el comunicador.

Finalmente, Magaldi reflexionó: "Me queda como un trago amargo en un canal que siento que aposté un montón para ir. Pero no resultó y no depende siempre de uno. No lo tomo con un fracaso sino como un aprendizaje".