Toto Kirzner contó la verdad de su familia en medio de su caos personal

Este domingo al mediodía, Almorzando con Juana tuvo grandes invitados: el Doctor Daniel López Rosetti, Mariano Martínez, Betiana Blum, El Polaco y Toto Kirzner, hijo de Araceli González y Adrían Suar.

Entre los tópicos que se tocaron en la mesa liderada por Juana Viale, se trató un tema que atraviesa a gran parte de la sociedad: Los problemas de ansiedad. Mientras que, a corazón abierto, Toto Kirzner no dudó ni un segundo y confesó que padeció ataques de pánico y ansiedad.

Toto Kirzner a corazón abierto reveló una dura confesión

El actor, que está protagonizando la novela de El Trece, 'Buenos chicos', se explayó en el asunto con total naturalidad y aseguró que no llegó a tomar medicación.

"No llegué a esa alternativa, no pensé llegar en ese momento a esa alternativa. También un poco pensé en el estigmatismo, que a veces no queda otra alternativa y necesitas una ayuda o algo, para después acomodarte y volver, pero en esta oportunidad yo no utilicé nada", mencionó al respecto.

E insistió: "Dejé que me haga Mier.. la pandemia para purificar. En mi cabeza pensé 'si ya estoy mal, tengo la contención de mi familia para purificar y la contención de mis amigos y yo decido transitar esto de esta manera, aunque me duela mucho'".

Cabe recordar que hace un tiempo, hace dos años en 'PH, Podemos Hablar, reveló que a los siete años fue abusado por un vecino de su barrio en dos ocasiones. En tanto que, cuando creció y pudo contarles a sus padres lo sucedido, le empezaron a agarrar ataques de pánico, al punto del desmayo, lo cual fue percibido por Araceli González al instante.

El actor habló de sus ataque de pánico y ansiedad

"En los ataques de pánico medio que en mi familia estamos acostumbrados, en el sentido de que mi mamá tuvo mucho tiempo, entonces yo la veía a mi vieja y lo comprendí desde otro lado", comentó Toto Kirzner.

Y cerró: "La famosa frase que hay que saber es 'no te estás muriendo, respira, bajá'. Y también los ejercicios que hacia mi vieja y mi hermana, entonces ya digo en la familia que está bastante normalizado por suerte, entonces me cobijaron de otro lugar y me dieron información muy sana que me sirvió".