Los durísimos mensajes de Barby Silenzi contra El Polaco, que estaba en Río de Janeiro

Hace algunas semanas salió a la luz que Barby Silenzi y El Polaco estaban atravesando una fuerte crisis de pareja, a tal punto que se llegó a hablar de separación. Ahora, la bailarina sorprendió con tremendos mensajes contra el cantante.



Si bien no lo menciona en ningún momento, se puede apreciar el enojo porque, aparentemente, el músico, quien viajó a Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores, la habría bloqueado o restringido en Instagram.

Barby Silenzi, contra El Polaco.



En algunas historias de Instagram, Barby Silenzi reveló la interna de pareja. “Me paso algo que nunca me pasó antes en mi vida. Me restringieron en Instagram y me ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas”, contó, con risas.



“No puedo creer tanto. Qué cosas no puedo ver. ¿Esto es normal? ¿Por qué será que alguien hace eso? No entiendo. ¿Alguien me explica?”, agregó la bailarina, mientras El Polaco tenía inconvenientes para ingresar al estadio Maracaná, donde fue a alentar a Boca.



En otra historia de Instagram, Barby Silenzi amplió su indignación. “Explico porque no se entendió. Una persona me restringió para que yo no pudiera ver sus historias. Y las cuentas de mis hijas también, porque las manejo yo”, planteó.

¿El Polaco bloqueó a Barby Silenzi?



“Ahora me pregunto: ¿por qué no me bloqueás y listo, no? O si lo hacés, te van a empezar a preguntar cosas. Bueno, no sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica: bloqueo y fin, pero bueno, cada uno con sus mambos”, añadió Barby Silenzi.



En una interacción con sus seguidores, porque la bailarina dejó disponible el sticker de preguntas, alguien le preguntó por El Polaco. Su respuesta fu contundente. “Preguntale a él”, contestó Barby Silenzi, con un emoji guiñando un ojo.