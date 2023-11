El terrible mensaje que recibió Luli Fernández del delincuente que intentó secuestrar a su hijo

Luli Fernández estuvo invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe) y recordó el duro momento que vivió en 2020, cuando un grupo de delincuentes ingresaron a robar a su casa e intentaron secuestrar a su hijo.

"Uno de los ladrones quiso secuestrar a mi hijo Indalecio y cuando lo detienen le hizo llegar un mensaje a mi marido (el abogado Cristián Cúneo Libarona) a través de una persona que él conoce, un mensaje que en realidad era para mí", contó la modelo.

"Le dijo a otro preso, que sabía que conocía a mi marido, que me quería pedir perdón porque nunca se iba a olvidar el miedo en los ojos de esa mamá cuando él dijo lo dijo y que él no era así", agregó.

Ante el pedido del delincuente, Luli fue contundente: "Me parece que hay cosas que uno las puede aceptar, disculpar pero si o sí hay que encomendarlas a Dios. Yo personalmente no estoy capacitada para perdonarlo, fue tan doloroso".

"A mi hijo le dejó traumas por mucho tiempo. No, no te perdono, no te voy a perdonar nunca, si no eras de esos no lo hubieses hecho y lo hiciste", recordó.

Luli junto a su hijo. Fuente: Instagram @lulifernandezok.

Finalmente, fue categórica sobre la actitud del delincuente: "No le creo. Hay cuestiones que no se pueden dar una segunda oportunidad".