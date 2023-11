El demoledor comentario de Fernanda Iglesias contra Vero Lozano

Vero Lozano opinó sobre la actualidad de la televisión argentina, luego de los momentos de tensión que se viven últimamente en diversos programas, donde la confrontaciones están siempre a la orden del día.

Durante un móvil con LAM (América), se refirió a cómo ella lleva las entrevistas con sus invitados. "Lo que hago, en líneas generales, cuando siento que hay una pregunta inevitable, lo pregunto antes. Le digo ‘te molesta que te pregunto de esto’. Y a lo mejor me dice ‘mirá, preferiría que no’. Entonces, yo ahí le respondo ‘hagamos una cosa, yo te pregunto y vos me decís que no querés hablar’".

"Lo que yo quiero es que todos se sientan cómodos. Siento que estoy en mi casa y si te invito, quiero que vuelvas", agregó Verónica.

Tras escuchar sus comentarios, Fernanda Iglesias tomó la palabra y realizó una crítica demoledora contra la conductora de Cortá por Lozano (Telefe).

Fernanda Iglesias.

"Me parece una estafa hacia el público lo que hace, eso de preguntarle antes al invitado y arreglar la entrevista porque, ¿para quién se hace la entrevista? Para el público. Entonces, el público es engañado en un punto", expresó sin vueltas.