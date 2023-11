Cómo están hoy las hijas de La Joaqui

En el último tiempo, La Joaqui se convirtió en unas de las artistas urbanas más populares de la Argentina, como cantante de RKT. Supo construir un vínculo de mucho cariño con sus seguidores, a quienes les comparte muchos detalles de su vida cotidiana en las redes sociales.



Uno de esos aspectos es el de la faceta de madre: la cantante de 28 años tiene dos hijas, Shaina, de seis años, y Eva, de cuatro años. En más de una ocasión, reconoció que son su fuente de inspiración.

La Joaqui y sus hijas, Shaina y Eva.



“Que vengan los que quieran, los de afuera son de palo”, escribió La Joaqui en una publicación en la que aparece junto a sus dos hijas, que aseguran que son su “cable a tierra”, en un presente muy agitado por su ascendente carrera.



Su primera hija, Shaina, nació cuando ella tenía 21 años. Fue fruto de una relación con el referente del trap Coqeéin Montana. El vínculo entre ellos no terminó para nada bien y La Joaqui tuvo a su hija en soledad.



“Cuando yo quedé embarazada de mi primera nena, le conté al padre y él me dijo que no tenía ningún interés, que él quería seguir su vida de droga y descontrol. Y yo me fui por un lado y él por el otro”, contó en una entrevista.

La Joaqui es madre de Shaina y Eva.



Dos años después del nacimiento de Shaina, llegó al mundo Eva, fruto de otra relación para nada sana que tuvo La Joaqui, quien, incluso, llegó a sufrir violencia, razón por la que decidió ponerle fin, con ayuda de Cazzu.



“Se me juzga porque tengo dos hijas de diferentes padres. Yo ahora llevo a mis hijas a jugar a la plaza y no quiero que se vinculen con eso. Y no estoy discriminando, pero busco que mis hijas no vivan un mundo de oscuridad, porque no les pertenece”, explicó la cantante en una charla con La Nación, en referencia al ambiente de drogas y alcohol al que alguna vez perteneció.

La Joaqui fue madre por primera vez a los 21 años.