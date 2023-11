Marcos Ginocchio contó la verdad de su historia con Coti, su compañera de GH

Coti Romero volvió a ser el centro de atención durante las últimas horas. En esta oportunidad, la joven hizo una revelación en el streaming del Bailando 2023 que dejó a todos hablando sobre un posible acercamiento romántico con Marcos Ginocchio.

Marcelo Tinelli leyó una nota que le envió Coti Romero en la que confesó que se había besado con un participante de Gran Hermano. “Hoy es día de confesiones. Hoy Coti me dijo ´me di un beso con un ex Gran Hermano que no era el Conejo’”, explicó.

Ante la revelación de la correntina, el conductor del Bailando 2023 quiso ahondar más: “¿Beso qué es? Porque puede ser un piquito...”. Ella por su parte respondió fiel a su picante estilo: “No, con chape, con lengua”.

En complicidad con el juego que propuso el presentador de América ante las cámaras, Ángel de Brito se sumó a la charla y arrojó algunos nombres al aire del último GH (aunque sabía que todas las versiones apuntaban a Marcos Ginocchio). “No, no lo voy a quemar”, respondió Coti Romero sin querer dar detalles.

Entonces Ángel De Brito reveló: “Coti picoteó en un after. No me hagas que no. Al ganador de Gran Hermano”, mientras ella se tapaba el rostro, sonrojada, aunque sin negar la información. Entonces Marcelo Tinelli la apuró un poco: “¿No lo va a decir? ¿Besa bien?”.

“Nos podemos besar con mucha gente. No significa nada eso”, remarcó la correntina. “¿Él besa bien? Del 1 al 10...”, indagó el conductor, a lo que ella respondió: “Es que no ando puntuando los besos de la gente”. Y luego, ante tanta insistencia, terminó confirmando que “besa bien”.

Por estas horas el propio Marcos Ginocchio reaccionó ante los dichos de su compañera y lanzó una aclaración. En vivo de Instagram explicó: "Vi algo ayer cuando estábamos en el aeropuerto, pero me parece que lo dijo en joda la prima, porque sino no entiendo".