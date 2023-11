Los famosos le expresaron su apoyo a Vanesa Butera, que reveló que tiene cáncer

La actriz Vanesa Butera sorprendió a todos con un posteo en Instagram en el que contó que tiene cáncer de cuello de útero. Ante esto, fueron muchos los famosos que se expresaron en apoyo y contención para con ella.



“Toda la energía para vos, Vane preciosa”, le escribió Lali Espósito. “Todo el amor y toda esa fuerza que ya tenés, preciosa Vane”, agregó Celeste Cid. “¡Te amo, manteca! Acá estamos para ti. Ya falta menos”, expresó Florencia Bertotti.

Los mensajes de los famosos para Vane Butera, que contó que tiene cáncer.



Por su parte, Darío Barassi escribió: “Cuando todo se derrumba, algo (mucho) sobrevive. A transformar, amiga, a curar, a sanar, renacer y aprender. Amor y amistad te sobra por todos lados. Beso grande de nosotros cuatro. Dale, dale, dale”.



Asimismo, también llegó el mensaje de Julia Zenko. “Querida, cada persona habla, comparte cuando puede/quiere. Esto funcionará. Está decretado. Y repetí conmigo: yo soy la salud perfecta manifestada en cada órgano de mi cuerpo, mente y espíritu”, le comentó a Vanesa Butera.



La actriz de Esperanza Mía y Simona había dejado un fuerte posteo en Instagram en el que contó cómo está asimilando esta dura batalla. “En esta. Háganse los chequeos ginecológicos anuales, muchachas”, escribió.



“Pensé mucho si compartir lo que me está tocando atravesar desde hace unos meses y la única frase que lo vuelve fundamental e indispensable es ‘¡Háganse los chequeos ginecológicos anuales, muchachas!’”, continuó Vanesa Butera.

Vanesa Butera contó que tiene cáncer y recibió mensajes de apoyo de muchos famosos. Foto: @vane_butera.



“Tres años de no hacerme el chequeo fui. Y me encontraron un tumor en el cuello de útero, creciendo desde hacía ya un tiempo. A partir de ahí, baile nuevo, escuchar cáncer, llenarme de miedo, sacudírmelo de encima, porque había mucho que hacer, activas y agradecer mi entorno de amor, si agradecer, porque enojarme no era una opción, pues hubiera empezado por enojarme conmigo y no quise”, agregó la actriz.



“Estoy terminando mi tratamiento de quimio y rayos en unas semanas. En dos meses sabremos si funcionó. Corrijo, en dos meses sabremos si funcionó. Lo bueno de toda esta película: sí, claro que hay, las escenas que protagonizan mi familia y mis amigos, que me visitan todos los días. Me agarraron la mano en las consultas, las guardias, los estudios, internaciones, me llevan al tratamiento, me hacen las compras, me cuidan a Regia, le ponen el cuerpo hasta que el mío esté fuerte otra vez. No hay palabras para ustedes. Sabía que eran los mejores… Pero esto, gracias toda la vida. Ojalá alguien que hace mucho no se chequea me lea y saque el turno”, cerró.