La insólita razón de Yanina Latorre para amigarse con Pamela David tras años de enfrentamiento

Un espacio en común. Una noche llena de celebridades y de mucho glamour. Y una coincidencia en los gustos. Todo eso generó una atmósfera ideal para que Yanina Latorre y Pamela David limaran asperezas y dejaran atrás años de distanciamiento.

La paneslita de LAM y la conductora de Desayuno Americano se posicionaron en veredas opuestas, así brotó una grieta entre ellas, pero todo eso quedó en el pasado. Ambas famosas se encontraron en la gala de Los Personajes del Año, que organizó la Revista Gente.

El contexto se erigió en un terreno propicio para que charlaran y pudieran reconciliarse. Todo eso lo explicó la blonda en el ciclo de Ángel de Brito. Sobre el encuentro, Yanina describió: ”Nos vimos, estaba ella y yo con Mariano Martínez, viene Charlotte (Caniggia) y empezamos a tomar un vino”.

Ahí radica la clave de la cuestión, en la bebida espirituosa a base de uvas. La propia Latorre aclaró el poder de ese brebaje: “A las dos nos gusta mucho y ella vende vinos, es una amiga que me convendría. Estábamos hablando y le dije que hiciéramos una tregua".

Sobre más detalles de esa conversación que modificó para siempre el lazo con Pamela, Yanina añadió: "Estábamos en una fiesta, yo saludo a todos, menos a Salazar que se escapó toda la fiesta, ahí no vas a pelear. Ahí me mira y me dice 'a vos qué te gusta tanto el vino, hubiéramos sido grandes amigas'”.

Yanina se amigó con Pamela David.

Justamente eso activó la idea en la blonda de extenderle una invitación, por eso narró: “Le dije 'si la verdad, nos debemos una comida y un vino'". Evidentemente, la vid se convirtió en un conector, un puente que acercó a Yanina y a Pamela David.