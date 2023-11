La razón por la cual Yanina Latorre renunció enfurecida al Bailando 2023

Un nuevo escándalo surgió este martes en el Bailando 2023. Y es que, hace algunos días atrás, se confirmó que Yanina Latorre se sumaría a la salsa de a tres junto a Romina Uhrig, exconcursante de Gran Hermano 2022, e Iñaki Iparraguirre. Todo venía bien encaminado, hasta las últimas horas, donde la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) decidió renunciar a su participación en el programa de Marcelo Tinelli por la falta de compromiso de Uhrig.

Ángel de Brito conduce LAM. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

"Es la primera baja en la salsa de tres y es de un invitado que complica ahora todo porque ese equipo tiene conseguir alguien para bailar porque además, la famosa que se queda sin acompañante no tiene ni trayectoria ni talento", dijo de manera enigmática Ángel de Brito.

Luego de que el periodista de espectáculos revelara los nombres de las protagonistas de esta interna, Yanina Latorre explicó cómo fue la situación que la llevó a renunciar al Bailando 2023.

La periodista se confesó en el programa sobre esta situación. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

"A vos te invitan a una salsa de a tres. Vos vas y lo das todo. Yo no soy bailarina, entonces me lo tomé con mucho profesionalismo. Yo trabajo muchas horas, vivo lejos y tengo una vida; entonces les propuse que yo podía ensayar entre las 11.30 horas y/o 12 horas hasta las 15 horas todos los días", empezó contando la mediática.

Y continuó: "Tenemos un grupo que se llama 'salsa en trío' donde se habla todo. La coach y el bailarín son hermosos. No los iba a hacer ir a Pilar porque no me creo una diva. Devoto, bueno, voy a Devoto, chicos, me recorro toda la Ciudad de Buenos Aires todo el día".

Romina Uhrig es una de las nuevas participantes del Bailando 2023.

¿Sabés qué es lo que me molestó? Habíamos quedado todos los días a las 12 del mediodía hasta las 14 horas en el gimnasio de Devoto. Ella (Romina Uhrig) pidió en el grupo que hoy martes ella tenía que ir a un programa y que le habían cambiado el horario cuarenta veces y que ese ensayo tenía que ser a las 10.30 horas. Me levanté 6.30 H y a las 10.20 H me escribe la coach pidiéndome perdón: 'mirá te quiero decir que Romina no va a llegar, dice que se siente mal, que tiene que grabar dos programas y que esta noche baila y prefiere suspender'", dijo la periodista.

Luego de contar la situación, leyó el mensaje que le envió Romina Uhrig. "Hola, Yani, ¿cómo estás? No te avisé porque aunque no vaya, se que ustedes tienen que ensayar igual. Sólo le avisé a la coach para no generar teléfono descompuesto", fue lo que le escribió la participante del Bailando a la panelista. Además, Romina se enteró en vivo que Latorre renunció a la salsa de tres.