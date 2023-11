En la casa de qué famoso se besaron Marcos Ginocchio y Coti Romero

Poco después de que Coti Romero revele en el streaming del Bailando 2023 que estuvo a los besos con Marcos Ginocchio, Ángel de Brito brindó algunos detalles exclusivos de aquel encuentro que los exhermanitos habrían tenido luego de una fiesta Bresh.

La información sacudió a todos. Y es que, Coti Romero no tuvo reparos en confesar que tuvo un fuerte acercamiento con Marcos Ginocchio en una noche de diversión. Si bien minimizó un poco la situación al decir "nos podemos besar con mucha gente, no significa nada eso" también admitió que el salteño "besa bien".

La bomba que arrojó la correntina ese día en el Bailando fue letal, como parte de un juego en el que tenía que cumplir una prenda y confesar algún secreto muy fuerte a Marcelo Tinelli, con la idea de generar un poco de interacción.

Este viernes, Ángel de Brito dio algunos detalles más de lo sucedido aquella noche en la que el campeón de Gran Hermano y la oriunda de Caa Catí se habrían besado. En particular dio las claves de la fecha y el lugar en el que todo sucedió.

“Ayer le pregunté a Coti en el Bailando si se había dado un beso con Marcos porque me lo comentaron. El evento que ella no negó nunca y que lo contó a todos los chicos en el streaming del Bailando, y todos lo escucharon, fue en agosto”, explicó el conductor de LAM.

“¿Qué pasó? Hubo un after en una casa después de la fiesta Bresh, tipo 6 de la mañana. Coti estaba medio bajón, vino Marcos, empezaron a chapar y la cortaron porque ambos pensaron ‘la estamos flasheando, esto no está muy bien’ porque Marcos es amigo del ex de ella, Alexis ‘el Conejo’ Quiroga”, agregó.

La noche de besos entre Marcos Ginocchio y Coti Romero sorprendió a todos.

Luego el periodista detalló por qué se habría dado la situación: “En ese momento, el Conejo y Coti estaban separados. Ella estaba dolida porque se había enterado lo de su ex con Karina La Princesita. Yo esto ya lo conté, yo nos lo vi juntos”.