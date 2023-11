El conmovedor recuerdo de Jana sobre Diego Maradona

En el año 2018, Jana fue reconocida con el apellido Maradona y recién en el año 2014 pudo comenzar a tener un vínculo con Diego Armando Maradona. Hoy, a tres años de su muerte, emocionó con el recuerdo.



“Yo me imaginaba encontrar el típico gruñón, mucha gente se lo imaginaba así. Yo le decía que era un osito de peluche”, comentó Jana Maradona en una entrevista con Telefe. “Tenía como sus facetas, era un osito de peluche, un brujo porque él adivinaba todas las jugadas cuando mirábamos algún partido. O el niño que te hacía jodas”, agregó.



Jana es la hija de Valeria Sabalaín, quien conoció a Diego Maradona en el boliche “La Diosa”, donde ella trabajaba de camarera. A pesar de que no haber querido mantener un vínculo con ella, siempre le pasó una cuota alimentaria.



“Pienso que no tengo tantos recuerdos, como que se van borrando. Pero a mí me encantaba ir a la casa de Bella Vista, cuando era técnico de Gimnasia. Iba todas las noches. Mi papá jugaba al truco”, expresó una de las hijas de Diez. “Extraño esas cosas del día a día, de lo cotidiano, o cuando siento olor a habano. No importa quién esté fumando, me acuerdo de él”, añadió Jana Maradona.



Asimismo, la periodista de Telefe le preguntó sobre uno de los sueños más fuertes que tenía Diego Armando Maradona. “Uno de los sueños de tu papá era tener a los cinco hijos juntos”, le recordó.



“Yo le prometía que se lo iba a cumplir. Y el año pasado se cumplió en el partido por La Paz. Estuvimos los cinco juntos, en una situación súper linda, homenajeándolo a él”, contó, muy emocionada, Jana Maradona.

Jana y Diego Maradona.



Por último, la joven recordó, como si hubiese pasado ayer, cómo fue el triste día en el que falleció Diego, cómo fue que se enteró y cuáles eran los planes que tenían como un día normal, antes de durísimo momento.



“Yo estaba yendo a almorzar con él, como un día normal, también había coincidido que Gianinna estaba yendo. Y yo me enteré de esto a una cuadra de la casa de mi papá. Me enteré llegando a la casa de mi papá por la radio. Pensé que era mentira. Y después, bueno, todo lo que sucedió”, cerró Jana Maradona.