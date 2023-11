Destrucción total: Wos y un show explosivo en Quilmes

Este viernes, al lado del Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, Wos vivió la primera de las dos noches que tendrá en dicho predio. Tras dos presentaciones en la cancha de Morón, ahora el rapero llegaba al Sur de Buenos Aires con toda su energía y potencia.

Pasadas las 21, Valentín Oliva, tal su nombre verdadero, aparecía entre sombras generando la ansiedad del público que explotaba con la caída del telón para darle paso a la penúltima despedida de Oscuro Éxtasis que tendrá su fin este sábado en Quilmes.

Wos cantó durante más de dos horas y repasó las canciones de su último trabajo, además de hacer sonar sus éxitos absolutos como "Arráncarmelo", "Luz delito" o "Melón vino".

Los invitados de la noche fueron tres: primero aparecieron en escena para una tiradera en conjunto con Klan y Acru. Como era de esperarse, tal cual había sucedido en los shows del pasado fin de semana en Morón, durante estos 8 minutos de improvisación hubo varias indirectas para Javier Milei.

Wos se presentará este sábado por segunda noche consecutiva en Quilmes.

"No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato", había sido la frase que tiró en sus anteriores shows en referencia a la alianza entre sectores del Pro que responden al expresidente Mauricio Macri y quien fuera la candidata del espacio, Patricia Bullrich, para acompañar al liberal Javier Milei en el balotaje.

Ahora fue Acru el que tomó partido y que disparó contra el candidato libertario. "Creo que hay un loco que habla mucho, pero hace poco. Que le gusta posar para la cámara y la foto y usa el papel solo para escribir un voto", fue una de las frases del rapero además de hacer referencia a los 30 mil desaparecidos.

Wos despide su disco esta noche en Quilmes.

Ca7riel también apareció sobre el escenario para cantar Niño gordo flaco, canción que compartieron ambos en este disco de Wos.

Sin dudas que uno de los momentos más esperados por los fanáticos fue "Canguro". Esta canción, que no solo es una de las más conocidas del cantante, tiene un intenso significado político. Con una peluca despeinada, simil pelo de Javier Milei, Wos aparece en escena tras imágenes del back. Sin improvisar y respetando la letra, dispara contra el sistema político.

Tras dos horas enérgicas y un show muy potente Wos se despidió de la gente para volver este sábado y ponerle fin la presentación de su segundo disco.