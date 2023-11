Tenso cruce entre Luciano Castro y un notero de LAM

El escándalo que generó Flor Vigna hace algunas semanas atrás todavía sigue dando de qué hablar. Sucede que la bailarina compartió por error en su perfil de Instagram imágenes de la intimidad junto a su actual pareja, Luciano Castro. Si bien eliminó el posteo en el momento que se percató, las repercusiones ya inundaban las redes sociales.

Como era de esperarse, la que se mostró furiosa por lo sucedido fue Sabrina Rojas, ex pareja del actor. "Está bueno que Flor piense que hay dos niños, que hay una nena de diez años que no está bueno que vea a su papá metiéndole la mano en las partes íntimas", expresó indignada.

Luciano Castro y Flor Vigna.

Envuelto en la polémica, Castro estuvo presente en un programa de televisión durante su paso por Paraguay. Durante la presentación, una de las periodistas elogió su cuerpo y el actor no lo tomó nada bien. "Lo haces vos y es gracioso, lo hago yo y voy preso", expresó indignado.

En este contexto, un móvil de LAM (América TV) fue en busca del actor para consultarle sobre lo sucedido en el país vecino. "No es problema mío, no tengo nada que ver. Yo la pasé muy bien, nos fue muy bien y fue una nota brillante la que hicimos", comenzó expresando.

"Yo no tengo que explicar nada, no creo que deba. Yo fui contundente con lo que dije y sobre todo fui respetuoso por más de que siempre me quieran poner en el lugar de barrabrava", agregó. En ese momento el notero le consultó sobre quién lo criticaba, y el actor le contestó cortante: "No, yo no miro nada".

"Tengo gente que trabaja para mí y me dice ‘che Lu, hay mucho material que deberías escucharlo. Lo escucho y digo: ‘puede ser’. Pero vuelvo al otro y me doy cuenta de que no estuve mal. Este es un trabajo que hago conmigo para no seguir equivocándome, pero cuando no me equivoco no tengo que explicar nada", siguió el actor.

Sobre el escándalo que se desató por el video que compartió su pareja, opinó: "Son cosas que pasan. El hecho de no ser parte, terminé siendo responsable. Yo no tengo redes, no consumo, y me desayuno con cosas que tienen que ver con la masividad de las redes".

Para cerrar la nota, el periodista quiso cambiar de tema, pero Castro se mostró enojado: "No te pongas nervioso. Vos entendés a quién le gusta hablar de esto y a quién no. ¿Alguna vez te descansé? Hablemos en serio porque sino son todos víctimas. Hay que ser bueno. Yo hace 34 años que laburo de esto".