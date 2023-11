Romina Malaspina busca chofer privado: cuáles son los requisitos excluyentes

Romina Malaspina sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram al revelar que está en busca de un chofer privado. La influencer compartió en sus redes sociales los requisitos excluyentes que deberán cumplir todas aquellas personas que quieran el trabajo.

"Busco urgente chofer con disponibilidad full time que resida en zona norte o cercanías. Enviar cvs, datos y licencia de conducir a: contacto@romimalaspina.com", informó la rubia en una historia de Instagram.

Noticias Relacionadas Qué dijo Romina Malaspina tras el triunfo de Javier Milei en la Argentina

Como era de esperarse, rápidamente comenzaron a llegarle consultas sobre el puesto de trabajo. "Hola buenas tardes yo puedo ser tu chofer. Soy de Banfield, Buenos Aires. Tengo 23 años. Contame un poco cómo es el laburo y a qué lugares hay que ir", se puede leer en una captura que compartió la influencer.

A lo que advirtió: "Gente, como se solicitó en la historia anterior, por favor enviar CV y licencia de conducir sí o sí en el primer mail. Excluyente. Los que no tengan la info que se solicita, lamentablemente no podemos responder porque no llegamos con todos", concluyó.