Johanna y Matías Ortíz, ganadores de Got Talent: "El certamen no está armado"

La Provincia de Mendoza es noticia nuevamente. Este martes finalizó Got Talent y los hermanos mendocinos Johanna (32) y Matías Ortíz (30) se consagraron como los ganadores de esta edición. Además de ganar el trofeo del programa, los jóvenes obtuvieron 15 millones de pesos.

Los participantes conquistaron el escenario del certamen en cada etapa con la salsa, el género musical que los enamoró desde muy chicos y que corre por sus venas hasta el día de hoy. Este ritmo les ha permitido presentarse en distintas partes del mundo y, en varias ocasiones, han resultado ganadores, como en el mundial de baile de Colombia y el de Estados Unidos. Incluso han sido artistas de la Fiesta Nacional de la Vendimia en más de una ocasión.

Este 2023, los hermanos bailaron una vez más en la gran fiesta de los mendocinos. Créditos: Instagram Jmhermanosortiz.

"Todo pasa por algo", es la frase que queda como anillo al dedo en su paso por Got Talent. Los jóvenes fueron convocados por la producción del programa para audicionar de manera presencial en la provincia de Mendoza, pero Matías nunca leyó ese mail y no pudieron acudir. Sin embargo, la vida les dio una segunda oportunidad y, tiempo después, les avisaron que habían sido seleccionados a través de un casting online.

Los flameantes ganadores dialogaron con MDZ Show sobre su triunfo en el concurso de talentos y sus inicios en la salsa:

- ¿De quien fue la idea de que se presentarán en Got Talent?

- Johanna: Fue la idea de Mati. Mi mamá había dicho "qué lindo sería que se presentarán en ese programa". Yo mucho no confío en esos programas de televisión, uno muchas veces piensa que está armado; pero ahora puedo decir, por la experiencia que estamos viviendo ahora, que no está armado. Como lo hemos vivido, no ha habido nada raro, todo fue transparente. Mati fue quien mandó un video, él no me había avisado. Hubo un mail que llegó, que él no lo vio, donde teníamos que audicionar presencialmente, acá en Mendoza. Cuando ya se había pasado la fecha, él me comenta "mirá, yo había mandado un video y me habían respondido, pero no fuimos". Le dije "bueno, por algo pasan las cosas" y quedó todo ahí. Al tiempito, por esas cosas que se tienen que dar, nos llamaron de nuevo y nos dijeron que habían hecho una selección de videos que habían mandado, como un casting online, donde habíamos quedado seleccionados. Ahí estuvimos más en contacto con la producción y a la semana nos mandó los pasajes para ya grabar el primer programa.

- ¿Esperaban ganar el concurso? ¿O sentían que era muy difícil al haber tantos talentos?

- Matías: No, la verdad que no esperábamos ganar, lo veíamos como muy difícil; primero por ser del interior y segundo que nosotros éramos una pareja y habían grupos numerosos. Pensábamos en esas cosas y decíamos "bueno, vivamos el momento y veamos que sucede sin hacernos ilusión".

Mirá la última presentación que realizaron Johanna y Matías en Got Talent

- De los participantes que estuvieron en el programa, ¿cuál fue el que más les llamó la atención?

- Matías: El ventrílocuo (Martín Chesini).

- Johanna: El ventrílocuo y los chicos de tango (Carla Domínguez y Julio Seffino) también.

- ¿Había buena relación entre los participantes?

- Johanna: Nos llevamos muy bien. Nosotros en el programa no nos veíamos porque, por ejemplo, habían ocho participantes y vos de esa cantidad veías al que estaba antes y al que estaba después, porque nos llevaban de a tandas a grabar mientras te quedabas en una parte donde era como un camarín. Al llevarnos de a poco, no podíamos ver lo que hacían los otros. Pero cuando fuimos quedando menos, los finalistas, re bien nos llevamos. Llegó un punto donde estábamos todos, habíamos llegado por mérito propio y creo que eso también se valoraba.

- En cuanto a los falsos finales, ¿ustedes se enteraron que ganaron cuando Telefe emitió la gran final? ¿O ya lo sabían?

- Johanna: Sí, cuando lo trasmiten el último día es cuando nos enteramos. En el programa del martes (gran final), nos tocó bailar con los chicos, con los cinco que habíamos quedado, y después todo lo demás se simula, como si fueran los cinco falsos finales. Se hizo uno por uno. Había que ponerse en situación de suspenso. Nosotros habíamos tenido una reunión previa en donde nos explicaban que los realities son así, graban más de un final para que después no se filtre la información. El único reality que es en vivo es Gran Hermano. Nos dijeron que lo sintiéramos como propio. Se dio una buena energía, la verdad que todos nos pusimos en el papel ese si otro ganaba, nos alegrábamos por el otro. Matías tuvo la idea de participar en Got Talent. Créditos: Instagram Jmhermanosortiz.

- ¿En cuánto tiempo preparaban las coreografías?

- Johanna: Las dos primeras coreografías ya las teníamos porque eran de competencia. Las otras las teníamos que armar a medidas que iba avanzando el programa. Teníamos, más o menos, dos semanas de diferencia para armar. En la final fue así, como se transmitió, de un día para el otro, de la final, que fue el lunes, al otro día se grababa la gran final. Teníamos que llevar una propuesta por las dudas que pasáramos. Llevamos algo, pero no pensábamos que íbamos a pasar. Cuando pasamos, tuvimos la obligación de ensayar. Estuvimos en cualquier espacio del hotel que encontrábamos y ensayábamos para el otro día. Fue todo muy rápido.

- ¿Ya saben lo que van a hacer con el premio?

- Johanna: La verdad es que no sabemos qué vamos a hacer con el premio. Todavía no lo recibimos, no hemos recibido respuesta, sabemos que lo vamos a hablar en algún momento pero todavía la producción no se ha comunicado con nosotros. Sí lo ha hecho para las entrevistas, pero en ese tema todavía no. Johanna y Matías en sus comienzos. Créditos: Instagram Jmhermanosortiz.

- ¿A qué edad empezaron a bailar salsa?

- Matías: Nosotros empezamos entre los 7 y 8 años a bailar. Bailábamos folclore, después empezamos con un grupo mixto que era como urbano y la profe bailaba salsa, así es que como nosotros éramos hermanos nos hizo una coreo para los dos de salsa y ahí es donde nosotros descubrimos lo que era la salsa. Después, a los 14 años, nos pusimos a estudiar más sobre el ritmo. A los 18, ya teníamos la edad para competir profesionalmente, que es ahí cuando empezamos a ensayar con mayor disciplina para llegar a representar Argentina en el mundo.

- ¿Tienen algún referente en este género?

- Johanna: Nos gusta una pareja brasileña que se llama Carine y Rafael y también una pareja chilena que se llama Karen y Ricardo. Son muy buenos. Los conocemos a ellos, hemos tenido la oportunidad de cruzarnos. Admiramos a esas dos parejas.

- ¿Les gustaría incursionar en otro tipo de ritmo?

-Johanna: Hemos pasado por otros bailes, pero siempre lo que ha sido constante en nosotros ha sido la salsa. Yo ahora estoy aprendiendo a bailar folclore, me gusta mucho. Pero, si me das a elegir, sigo escogiendo la salsa. Es como que tengo ganas de aprender otras cosas, pero la salsa lo siento mío. Los hermanos han viajado por el mundo gracias a la salsa. Créditos: Instagram Jmhermanosortiz.

- Como decían anteriormente, han participado en diferentes competencia alrededor del mundo. En este último tiempo, ¿les ha salido alguna oportunidad para participar en alguna?

- Matías: No, la verdad es que estábamos muy enfocados en Got Talent y no hemos estado preparando lo que se requiere para la competencia salsera. Nos enfocamos sólo en la meta de hacerlo bien en Got Talent, más allá del resultado, y después nos dedicaremos a salsa de lleno.

- ¿Qué es lo que más les gusta del otro cuando bailan?

- Matías: Yo creo que la confianza que hemos llegado a tener entre los dos, más allá de ser hermanos. No me animaría a hacer trucos con otra persona, yo estoy muy acostumbrado a ella. Es muy diversa, acepta todo crítica, es muy versátil, hace todo muy bien.

- Johanna: Nos llevamos muy bien. Yo aprendo mucho de él, me tiene cortita, jaja, de eso uno aprende.