El conductor estrella de canal América que destruyó a Karina Mazzocco con una dura sentencia

En los últimos días, en canal América reina un clima de tensión con algunas acusaciones cruzadas de periodistas y conductores de dicha señal. En esta oportunidad, el conductor estrella Ángel de Brito disparó contra su colega Karina Mazzocco, y la destruyó con una dura sentencia.

Inicialmente, en el programa A la Tarde, Luis Ventura descargó su enojo contra Ángel de Brito por las críticas que hizo de la gala de los premios Martín Fierro Latino. "Las críticas las acepto, está bien. Pero cuando se empiezan a meter en lugares que tienen que ver con la familia, con tu carrera, con tu fuente de trabajo... ahí no hay que meterse. Hubo gente que habló cosas que no tuvo que hablar. Han mentido mucho. La mejor prueba de la mentira es cuando Ángel de Brito dice en su programa que él iba a ser el conductor de este premio. Era mentira, porque no tenía la visa de trabajo y sabía él que no la tenía. Cuando me lo cruzo en los eventos, viene y me abraza. No sé por qué me pega tanto", arremetió el integrante del ciclo que lidera Karina Mazzocco.

Ángel de Brito desmintió categóricamente una información de Luis Ventura. Foto: X @AngeldebritoOk.

Por su parte, Ángel de Brito no se quedó callado y le respondió a Luis Ventura desde su cuenta de X: "Ventura miente. Jamás lo abracé en un evento. Él se metió en el móvil de Intrusos a saludarme. Y tenía la visa laboral. No arreglé la guita. Completamente desinformado".

Acto seguido, el astro de canal América siguió contra Ventura y A la Tarde: "Acá te dejo la visa, ¿mentiroso o desinformado? ¿O solo están al pedo en ese programa?".

Ángel de Brito compartió una prueba para refutar los dichos de Luis Ventura. Foto: X @AngeldebritoOk.

Pero el picante cruce no terminó ahí, y el panelista del envío de Karina Mazzocco intentó vacilar a Ángel de Brito diciendo que para los Martín Fierro de la Moda le van a poner un "banquito" para que conduzca al lado de Valeria Mazza. Entonces, en esa misma línea, el líder de LAM retrucó picante desde su cuenta de X: "Te espero esta noche en #LAM @LuisVenturaSoy. No sé si me dan los brazos para abrazarte".

Además, De Brito cruzó a Mazzocco por intentar que Ventura siga cargando en su contra con datos errados. "Informate un poco para hacer un programa, estar al frente de un programa", sentenció duramente el conductor en contra de su colega de canal América.

Finalmente, el conductor le aconsejó con sarcasmo a Karina Mazzocco: "Tenés toda la mañana por lo menos para ver, o a la noche Flow, agarrá y mirá algo".