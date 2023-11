Qué es de la vida de Mariano Otero, el primer marido de Flor Peña

En el año 2005, Florencia Peña se casó por primera vez. Fue con el músico de jazz Mariano Otero, con quien luego tuvo dos hijos, Tomás y Juan. Se terminaron separando en el año 2012, pero mantienen una buena relación.



Si bien fueron siete años de amor, en el que la actriz y el músico pudieron armar una familia, con Tomás y Juan, lo concreto es que tuvieron que afrontar varias crisis en ese tiempo, hasta que un día no dio para más.

Mariano Otero, el primer marido de Florencia Peña.



“La idea de que mis hijos crecieran con sus padres separados me atormentó durante mucho tiempo. Mis padres permanecieron casados durante 45 años. Me costó enfrentar esa expectativa impuesta”, había dicho Florencia Peña poco después de la ruptura.



No obstante, no sólo Florencia Peña logró reconstruir su vida amorosa y formar una pareja, sino que también Mariano Otero lo hizo. Se casó con Eugenia y tuvo dos hijos, llamados Ana y Fidel.



Mariano Otero se dedica al mundo de la música desde muy chico, dado que su padre también era músico, motivo por el cual se crió rodeado de instrumentos. Desde muy temprana edad comenzó a tomar clases de guitarra, luego de bajo, contrabajo y violoncello.

Mariano Otero, el primer marido de Flor Peña.



Con el tiempo y gracias a su talento, el primer marido de Florencia Peña logró construir una figura de mucha popularidad entre los músicos de jazz en la Argentina. Hizo colaboraciones con artistas como Nahuel Pennisi, Juan Ingaramo y Natalie Pérez, entre otros.



En la actualidad, Mariano Otero es parte de la banda solista de Vicentico, además de sus proyectos propios, como la reciente grabación de una canción para una película. Es común que en las redes sociales comparta fechas y lugares en los que se presenta.