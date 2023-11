Mirá el video de Tini Stoessel cantando "I Will Always Love You" de Whitney Houston

Este jueves, Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos con dos novedades. La primera de ellas tiene que ver con el lanzamiento del nuevo tema de Emilia Mernes, La Original.Mp3, donde participa Tini. La canción forma parte del nuevo álbum de Mernes titulado .mp3, un disco con estilo dosmilero. El video de las artistas argentinas se volvió viral en pocas horas, ya que era una colaboración esperada por muchos, y en Youtube acumula más de 910 mil vistas, además de ser número uno en tendencia de música.

Pero Tini Stoessel también dejó boquiabiertos a sus seguidores al interpretar un clásico de Whitney Houston, I Will Always Love You. La cantante se presentó este jueves 2 de noviembre en el Kaseya Center, ubicado en Miami, Estados Unidos; en medio de su primera gira por el país norteamericano. La intérprete de Carne y Hueso se encuentra promocionando su último disco lanzado a mediados de febrero, Cupido.

"Cupido", último álbum de Tini, se estrenó el 14 de febrero de este año. Créditos: X @TINIData.

Los presentes disfrutaron de una noche llena de música pop y quedaron anonadados cuando escucharon a la artista cantar la famosa canción de Whitney Houston. El momento fue captado por cientos de fans, quienes lo compartieron en las redes sociales.

Escuchá a Tini Stoessel cantando I Will Always Love You de Whitney Houston

Días atrás, Tini Stoessel fue entrevistada en el podcast La Música y reveló que interpretaría el reconocido tema. "Es mi sueño cantar esa canción. Es una artista que me ha inspirado muchísimo y crecí toda mi vida cantándola en el karaoke y hoy en día lo sigo haciendo", declaró la artista.