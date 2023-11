Marcelo Tinelli: "Millet me parece una mujer hermosa, muy atractiva"

Este jueves se realizó el evento de Revista Gente en donde se saca la foto de los Personajes del año. Con una gran presencia de influencer y famosos de las redes sociales, los grosos de la televisión también dijeron presente, entre ellos uno de los conductores más importantes de la televisión como Marcelo Tinelli.

El empresario y conductor dijo presente y dialogó con la prensa, en donde MDZ estuvo presente. Sin recordar el número exacto de la cantidad de veces que ha participado en dicho evento, Tinelli contó que "recuerdo la primera que la tengo guardada porque era como "wow salí en la tapa de Gente".

Sobre quién es el personaje del año, Marcelo no dudó: "yo lo digo siempre, para mí es Mirtha Legrand, desde siempre. Yo llegaba hoy acá y le decía al Tirri "¿cómo puede ser que siempre tenga tanta energía, tantas ganas, tanto sacrificio, tanto esfuerzo, yo creo que tenemos que mirarla, admirarla y aprender todo el tiempo de ella". Ojalá uno pueda llegar a como está ella con esa capacidad, yo la veo hasta mejor, te digo, año a año, este año la veo mejor que la anterior", respondió Tinelli sobre Mirtha que también dijo presente en la velada.

Marcelo Tinelli conduce El Bailando 2023 por la pantalla de América.

Su estado civil es siempre un tema de conversación y su coqueteo con Millet Figueroa ha sumado varios capítulos en las galas del Bailando 2023. "Me parece una mujer hermosa, divina y no sé si uno está empezando algo. Yo creo que en el programa nos divertimos mucho, la pasamos bien y es una mujer que me parece muy linda, muy atractiva. No sé el día de mañana qué puede pasar, pero hoy no hay nada", aseguró conductor que también confesó que "yo soy una persona muy enamoradiza y me encanta estar en pareja.

MIrá el video de la entrevista con Marcelo Tinelli

"He tenido un año excelente, por lo menos a nivel personal, a nivel laboral y a nivel familiar también con cinco hijos divinos, con una noticia que me acaba de dar mi hija que se va a casar, que para mí es maravilloso, y digo, me emociona mucho tener mi primera hija que se vaya a casar, así que estoy muy contento", agregó Marcelo Tinelli.

En las últimas semanas se conoció la noticia que Cande se va a casar con Coti, su pareja. "A mí todos los novios, en general si ellas las eligen o ellos los eligen, van a ser recontra aprobados por mí. Me gusta el novio de Cande", finalizó Tinelli muy amable en diálogo con la prensa.