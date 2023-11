La tajante respuesta de Flor de la V a las acusaciones de Lucas Bertero

Flor de la V se refirió a las polémicas acuasiones de Lucas Bertero, quien aseguró que perdió su trabajo en Intrusos (América) por orden de la conductora del legendario programa de chimentos.

Consultada por el tema por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Florencia de la V fue tajante a la hora de ignorar los dichos de Lucas Bertero. "No, no escuché. Igual no me interesa. No me cuentes porque igual no me interesa saber", remarcó la actriz y conductora.

Luego, sobre los cuestionamientos de Bertero y de otras figuras del mundo del espectáculo, Flor de la V planteó categórica: "Yo viví en el conurbano, me hice trans travesti a los 17 años, salí de mi casa sola con un cartera. ¿Vos te pensás que a mí me afectan las críticas?".

Según Lucas Bertero, su salida de Intrusos se produjo por los celos del marido de Flor de la V. El panelista contó que en los primeros dos meses, su vínculo laboral con la líder de Intrusos fue cordial. Sin embargo, el periodista de espectáculo asegura que luego todo cambió.

En tanto que cuando lo desvincularon de Intrusos, Bertero explicó: "Me dieron las razones y quiero separar al canal de todo esto. Ellos me dijeron casi con vergüenza... Ella nos dijo: 'a Lucas lo quiero mucho pero en este momento, me incomoda su presencia. Me siento incómoda y eso trae consecuencias en mi casa'".