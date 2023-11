Qué es de la vida de Hijitus, el rockero que fue estrella de Videomatch

En el año 1993, Flavio Gastaldi, conocido popularmente como Hijitus, recibió el llamado de Pablo Granados, su amigo de la escuela, para hacerle una propuesta que cambiaría su vida. “Venite para Buenos Aires que están haciendo un casting para entrar a Videomatch y Ritmo de la Noche”, le dijo.



Flavio Gastaldi recorrió los 300 kilómetros que separan a Rosario de Buenos Aires y dejó, sin pensarlo, su vida de rockero para convertirse en una de las figuras de Videomatch, el programa más visto de la televisión en aquella época.



Con el tiempo, se transformó en uno de los personajes más divertidos, graciosos y atractivos del histórico ciclo de Marcelo Tinelli. Hijitus pasó a firmar autógrafos en la calle y, aunque no había celulares, alguna que otra foto le pedía la gente.



“Actuar con Marcelo Tinelli en Videomatch, en esa época, fue como pasar de Aldosivi a la Selección Argentina. Era estar jugando con los grandes del fútbol, una escuela de aprendizaje sobre cómo producirte, guionarte, maquillarte, hasta involucrarte en el vestuario”, confesó hace un tiempo en una entrevista con La Nación.



A pesar de haberse hecho estrella, Hijitus decidió dejar Videomatch en el año 2003. No obstante, en estos 20 años no dejó de trabajar: en la actualidad se dedica a hacer presentaciones para eventos privados y en espacios teatrales, con “El show de Hijitus”.

Hijitus, de Videomatch. Foto: @hijitusok.



En esas presentaciones que realiza en la actualidad, Hijitus actúa solo y también, en ocasiones, con otros humoristas, como Alfredo Silva. Sus shows se basan en la composición de personajes cómicos. En cuanto a la televisión, hace apariciones en Canal Extra, de Telecentro.



Esta modalidad de trabajo en eventos privados también lo realizan otros ex Videomatch como Larry de Clay, Carna, Fer Ramírez y Toti Ciliberto, quienes decidieron bajar el perfil en los últimos años, pero manteniéndose en el ambiente artístico.