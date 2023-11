Pampita contó que le robaron un corpiño en un desfile y reveló cómo se las ingenió

En más de una ocasión, Pampita contó lo mal que se la hacían pasar sus colegas en los comienzos sobre las pasarelas. Asegura que le hacían la vida imposible y peor aún cuando empezó a ser requerida por todas las agencias.



A medida que Pampita comenzaba a ganar popularidad y a ser una de las preferidas por los organizadores de desfiles, el malestar en el resto de las modelos aumentó de manera exponencial.

Pampita recordó lo mal que se la hacían pasar en sus comienzos como modelo.



Entre esos recuerdos, la conductora y jurado del Bailando 2023 contó cómo fueron aquellos comienzos en los que, en varias ocasiones, tuvo que desfilar en contextos hostiles y más que complejos.



“A mí me hacían todo lo que te imagines. Llegaba y siempre me faltaban cosas. Uno de los peores momentos fue en un desfile de Giordano en el sur. Se largó a llover y, como era un programa televisado con un montón de contratos y sponsors, tuvimos que desfilar bajo el agua y con un frío tremendo”, contó Pampita.



Asimismo, reveló una anécdota tremenda que se dio en el marco de un desfile para Roberto Giordano. En una oportunidad, le robaron el corpiño y tuvo que ingeniárselas para salir a la pasarela.

Pampita contó que le robaron un corpiño en un desfile.



“En ese momento me pregunté: ‘¿Qué hago?’, porque tenía que ser el mismo que en el video. Y pedí que me dieran tela parecida. Como era la primera en salir, terminé haciendo el corpiñito yo misma. Corté dos triangulitos, les cosí los breteles y salí así. ¡Con el estrés de estar cosiendo hasta un segundo antes, sentía que se me salía el corazón”, recordó Pampita.



Al día de hoy, la conductora cuenta que, si bien sabe quién fue la modelo que le quitó el corpiño, prefiere acordarse de aquella situación con algo de gracia. “Sé quién fue, porque en la pasada me la cruzo y ella iba con mi corpiño. Se nota que le gustó y se lo puso”, cerró.