Una reconocida periodista de Telefe anunció su primer embarazo

Este lunes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito habló sobre un "embarazo enigmático". "Estaba esperando la confirmación del embarazo y me llegó. Me dice 'lo podés contar: estoy de tres meses y medio. Tengo fecha para fines de mayo. Me enteré que estaba embarazada el día de la madre, el 15 de octubre'. Es primeriza. A los dos los conocemos, ella trabaja en la tele, él no en pantalla", empezó diciendo el mediático.

Más tarde, en los últimos minutos del programa, el periodista de espectáculos reveló el nombre de la comunicadora que será madre por primera vez: "Está embarazada de 3 meses, la colega, panelista y conductora de Telefe, Agustina Casanova".

Agustina Casanova y Lautaro Mauro serán padres por primera vez. Créditos: Instagram Agucasanova.

A su vez, Agustina compartió la feliz noticia en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 790 mil seguidores, con una serie de fotos junto a su pareja, Lautaro Mauro, con quien se encuentra casada hace más de 10 años. Además reveló el sexo y nombre del bebé que espera.

"PRONTO SEREMOS TRES. Cuánta felicidad y emoción me produce este momento de mi vidaVamos a ser papás de una nena que nos llena de amor. BIANCA ESTÁ EN CAMINO. Gracias Dios por esta bendición. Lo mejor está por llegar @lautaromauro", escribió la comunicadora junto a las dulces postales.

Su hija se llamará Bianca. Créditos: Instagram Agucasanova.

Celebridades como Luciana Salazar, Leandro "el Chino" Leunis, Micaela Tinelli, Cristina Pérez, entre otros más, felicitaron a la pareja por la novedad. "¡Qué felicidad, Agus! Felicitaciones"; "Muchas felicidades, hermosa noticia"; "¡Qué linda noticia! ¡Bendiciones!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la periodista.