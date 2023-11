Silvia Süller prendió fuego a Silvio Soldán y reveló las extrañas exigencias que tenía en la intimidad

Luego de haberse ausentado durante mucho tiempo de los medios de comunicación, Silvia Süller reapareció en el programa A la Tarde, que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América.



La mediática, que protagonizó muchos escándalos y romances muy polémico, recordó algunos dichos de Silvio Soldán, quien confesó, hace unos años, un complicado episodio en el marco sexual.

Silvia Süller y Silvio Soldán.



Es que Silvia Süller y Silvio Soldán fueron una pareja muy apasionada, y así se mostraban públicamente. De hecho, alguna vez el conductor tuvo que ir de urgencia a una guardia tras un accidente íntimo.



“Hubo una lesión, fue en un momento de amor salvaje. Una patadita en un sector íntimo de mi cuerpo. Tal es así que me hizo un tajo. ¡Y al día siguiente tenía que hacer Feliz Domingo!”, comenzó contando hace unos años Silvio Soldán, en una visita a PH Podemos Hablar.



“Durante el programa, me la banqué realmente bien, sin problemas. Incluso, salté y todo cuando se abrió el cófre”, continuó el reconocido conductor en la charla con Andy Kusnetzoff, en el año 2019.

Ahora, Silvia Süller, en su reaparición recargada en televisión, decidió tomar venganza: mandó al frente a Silvio Soldán, lo prendió fuego y contó cuáles eran las extrañas exigencias que tenía en la intimidad.



“Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”, reveló Silvia Süller en su visita al programa de Karina Mazzocco.