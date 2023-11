Lollapalooza Argentina 2024 confirmó su grilla de artistas por día

La edición 2024 del Lollapalooza Argentina habilitó esta mañana la venta de sus pases diarios para el festival, tras confirmar los días en los que se presentarán cada uno de los más de 100 artistas ya confirmados. Las entradas para el exitoso evento musical, que se desarrollará el 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, ya se encuentran disponibles en la página web de AllAccess.

Los pases diarios se consiguen a un valor $50.000 (más el service charge) durante la Preventa 1, y se pueden abonar en 6 cuotas sin interés de $8.333 (más el service charge) con tarjeta Santander American Express.

Además, continúa la venta del abono por los 3 días en Preventa 5 a $138.000 (incluyendo el costo por servicio), o en 6 cuotas sin interés con la tarjeta Santander American Express de $20.000. Además, se podrá abonar en 12, 18 y 24 cuotas, pero tendrán recargo. Cabe destacar que cada usuario puede comprar un máximo de 4 entradas.

El viernes 15 estará encabezado por los pioneros del pop-punk Blink-182, que se presentarán por primera vez a Argentina. Este primer día contará también con la presentación de Arcade Fire, la camaleónica banda de rock alternativo oriunda de Canadá.

Además, para los amantes del rock y del punk, la jornada ofrecerá el show de The Offspring y Jaden, joven artista que viene trabajando con Travis Barker, el baterista de Blink-182, así como a los locales Winona Riders, Pacifica y Mujer Cebra.

The Offspring.

El trapero YSY A será el plato fuerte local, sumado al español Saiko, el chileno Jere Klein, el mexicano que fusiona esos sonidos con recursos de la electrónica Nsqk, el peruano JAZE y el rapero argentino Oney1.

El clásico siempre vigente de la música latinoamericana Cristian Castro reunirá a amantes de la canción, mientras que el pop tendrá su lugar con Fletcher, Juliana Gattas y Juana Rozas. Récord de convocatoria en su edición 2023.

El sábado 16 tendrá a la superestrella SZA como headliner junto al icónico Sam Smith en una jornada donde el pop será preponderante y reunirá a Miranda!, la banda argentina que es siempre vanguardia pop y diversión garantizada.

Además, se suman Dove Cameron, el R&B de Omar Apollo, la mexicana Kenia Os, y los argentinos Lucca Bocci, FERMIN y Santi Muk. En cuanto al rock, dirán presente la banda francesa Phoenix, con más de 20 años en lo más alto del indie, The Driver Era con un sonido más alternativo, Nothing But Thieves y los argentinos Koino Yokan. Además, la jornada contará con Jungle, la banda que viene marcando el rumbo en la música dance. SZA.

La jornada de cierre (domingo 17) pondrá a FEID como el primer latinoamericano en ocupar el slot principal del festival, donde hará sonar sus hits. Encabezando la grilla de ese domingo estará también la mítica banda Limp Bizkit a puro nu metal, así como HOZIER, el australiano de voz singular que vuelve a colocar al folk en el centro de la escena musical. Thirty Seconds to Mars aportará una dosis de rock alternativo y su famoso desparpajo sobre el escenario, mientras que el trío italiano de house Meduza encabezará en lo que refiere a la electrónica en una jornada que también traerá al productor y cantante de origen chino Zhu, y al francés Dombresky. Limp Bizkit.

Los locales Bandalos Chinos harán sonar sus hits de pop argento y Dayglow sin dudas hará bailar a todo el mundo con sus sintetizadores retro.

Grilla por día:

DÍA 1

BLINK-182, ARCADE FIRE, YSY A, THE OFFSPRING, DIPLO, CRISTIAN CASTRO, THE BLAZE, DOM DOLLA, GRUPO FRONTERA, MK, JADEN MARIANO, MELLINO, PECES RAROS, SAIKO, FLETCHER, JERE KLEIN, JULIANA GATTAS, WINONA RIDERS, NSQK, EVLAY, JAZE, PACIFICA, ONEY1, PAULA PRIETO, EL CULTO CASERO, MUJER CEBRA, JUANA ROZAS, DANIELA MILAGROS, FIAH MIAU

DÍA 2

SZA, SAM SMITH, PHOENIX, MIRANDA!, JUNGLE, ABOVE & BEYOND, DOVE CAMERON, TIMMY TRUMPET, OMAR APOLLO, KENIA OS, ROBLEIS, LATIN MAFIA, LOUD LUXURY, THE DRIVER ERA, BM, NOTHING BUT THIEVES, KOINO YOKAN, MECHAYRXMEO, SANTI MUK, FRANZIZCA, CHICO BLANCO LIVE, BLAIR, LUCA BOCCI, SANTI CELLI, LIA KALI, UN VERANO, ILL QUENTIN, MAR MARZO, BABEBLADE, JOELLE

DÍA 3

FEID, LIMP BIZKIT, HOZIER, THIRTY SECONDS TO MARS, MEDUZA, RINA SAWAYAMA, ZHU, KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, BANDALOS CHINOS, BHAVI, PIERCE THE VEIL, FMK, DAYGLOW, LEÓN LARREGUI, DOMBRESKY, EL ZAR, OVERMONO, MESITA, XIMENA SARIÑANA, GALE ALEJO ISAKK, AKRIILA, FERMIN, ANITA B QUEEN, NENAGENIX, ABRIL OLIVERA, JOVEN BREAKFAST, CANALS, MAT ALBA, FIN DEL MUNDO, TRUCHA