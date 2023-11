La peor infidelidad que sufrió Silvia Süller en su vida: "Lo encontré en la cama con un..."

Silvia Süller es una de las mediáticas más importantes que saltó a la fama en los años más gloriosos del espectáculo argentino y que junto a su familia marcaron un antes y después. Recordada por cada una de sus peleas, la ex vedette de 66 años apareció entre los principales portales por confesar la vez que encontró a su primer amor junto a otro hombre.

Desde muy pequeña Silvia supo forjar un carácter muy independiente y que lo llevó adelante en cada paso que dio en su vida. Huyendo de una familia conservadora y que le prohibía desarrollarse libremente, decidió casarse con Jorge Miraglia.

El desenlace de la historia con el empresario terminaría siendo inimaginable y se dio el peor de los escenarios. En una nota con A la Tarde, Süller le contó a Karina Mazzoco que encontró a quien era su pareja con el encargado del edificio.

“Me casé mal. Era bisexual, drogadicto y alcohólico. Me quería ir de casa, y un día llegué y lo encontré con el portero, Miguel Ángel. En ese momento no podías irte porque era abandono de hogar, en vez de cambiar la cerradura y que él quede afuera, me fui yo y perdí todos los derechos”, comentó la hermana de Guido.

Si bien luego de aquel incidente logró rehacer su vida, se enamoró perdidamente de Silvio Soldán y tuvo a sus dos hijos, Marilyn y Christian, descubrir que su marido de aquella época la engañó con un hombre fue muy fuerte.

Sumado a todas las demás cuestiones que arrastraba en sus problemas de las adicciones, pasó a ser un combo explosivo que llevaron a hacer un click en la cabeza de Silvia. Marcharse de su hogar, algo que estaba muy mal visto en esos años, terminó jugando en contra de la famosa, que durante un largo tiempo batalló legalmente con su ex.

“Me denunció (por abandono de hogar). Era empresario, tenía dinero. Cuando firmé la separación quedó un renglón mísero, y ahí me pusieron que yo no quería nada. Tenía 20 años”, sostuvo Süller, quien hoy se gana la vida como una jubilada más, según contó su hermano Guido hace algunas semanas.