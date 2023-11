El drama de Samanta Casais, la polémica ex participante de Bake Off

No son buenos días para la cocinera ex Bake Off Samanta Casais, ya que, según se conoció en las últimas horas, sufrió el hackeo de su WhatsApp, por lo que tuvo que pedir a sus clientes que estuvieran alerta.



Todo se conoció cuando Pochi, desde su cuenta de Instagram Gossipeame, reveló el problema que estaba atravesando la polémica ex participante del reality culinario. “A Sami Casais, que la adoro, le hackearon el WhatsApp, donde todos le hacen pedidos”, contó.



“Esa es su fuente de laburo, así que todas aquellas personas que necesiten comunicarse con ella, que sea a través de su mail. Cuidado con el WhatsApp porque les sacan plata”, agregó Pochi desde Instagram.



“Gracias, Pochita. Te quiero”, le respondió Samanta Casais desde sus historias, al repostear la publicación de Pochi, quien, además, había compartido una captura de una conversación de WhatsApp en el que se veía que la persona que la hackeó estaba intentando sacarle dinero a un cliente.



“Estoy muy angustiada. Escríbanme a este mail. Los clientes que saben que tienen los pedidos para diciembre, por favor, escríbanme, porque no tengo forma de acceder a la información. Gracias por entender”, había dicho entre lágrimas, en el video que compartió Gossipeame.

Descubrieron quién había hackeado la cuenta de WhatsApp de Samanta Casais.



Luego, con el problema solucionado, Samanta Casais reapareció en sus historias de Instagram, en donde contó que, incluso, ya se había identificado a la persona que había hackeado su WhatsApp.



“Ya estoy un poco más tranquila, más relajada. Me tomé este tiempo y pude recuperar la cuenta. Les quiero agradecer a todos los que se comunicaron conmigo, amigos, familia, seguidores. Gracias, porque me ayudaron en todo lo que pudieron. Tengo muchos mensajes en los que me dieron información de esta persona, claramente alguien privado de su libertad”, contó.