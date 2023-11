La dolorosa pregunta de Analía Franchín a Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez

Si bien hace un tiempo ya estaban separados, Norberto Marcos volvió a aparecer en el centro de la escena mediática tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje y, la consecuente, circunstancia de que Fátima Florez se convierta en primera dama. En ese contexto, una pregunta de Analía Franchín lo dejó descolocado.



Todo se dio en la visita del productor y ex pareja de la imitadora al programa A la Barbarossa, que Georgina Barbarossa conduce en Telefe. “Pasé un cumpleaños diferente. Me siento raro por todo esto. Que digan ‘la palabra más buscada’ no es lo mío, pero si hay que jugar el juego, lo jugaré”, expresó.

Norberto Marcos y Fátima Florez.



Norberto Marcos recordó cuando Fátima Florez vivía en Olivos, cuando era chica. “Ni en sueños me la imaginaba a Fátima como primera dama. Ella cuando era chica se subía a la terraza de su edificio y espiaba la Quinta de Olivos. Mirá vos, la realidad la trasladó a ese lugar que ella siempre miraba”, remarcó.



Por otra parte, en el ciclo de Telefe le preguntaron al productor si imagina que Fátima Florez dejará de trabajar, dada la exposición y los riesgos que conlleva ser la primera dama, al lado ahora de Javier Milei.



“No creo que Fátima resigne su carrera porque es lo que más ama en la vida. Es como tirar veinticinco años de tanto esfuerzo. El tema es si podrá hacer temporada. No sé cómo serán los protocolos de seguridad”, comentó Norberto Marcos.

Norberto Marcos y Fátima Florez.



Por otra parte, después de escucharlo hablar con tanto cariño sobre Fátima Florez, Analía Franchín le hizo una pregunta un tanto dolorosa. “Yo te escucho y me parece maravilloso cuando uno puede hablar bien de una ex pareja, pese a todo lo que está sucediendo y siento que tenés una cierta congoja. Es difícil cuando uno se separa, pero verla a ella ahora con otra persona, en ese sentido, ¿tenés el corazón roto?”, preguntó la panelista.



“Como te diría, no entiendo ni por qué estoy acá sentado. Se me hace muy complicado y difícil. Entiendo que uno está en este medio, pero estoy en una situación complicada, porque tengo que hablar todos los días de esto. Lo de la congoja es un tema que yo tengo. Qué sé yo. Será psicológico, que me produce esta angustia, que no la puedo manejar”, contestó Norberto Marcos.