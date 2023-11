El ida y vuelta amoroso de Tinelli y Milett Figueroa en medio de los rumores de separación

A pocos días de confirmar el tan ansiado romance, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se vieron envueltos en rumores de una separación en puerta. Es que Marcelo Tinelli se fue a Uruguay con su hija Micaela a disfrutar del descanso y la compañía de sus dos perros. Mientras que Milett Figueroa se quedó en Buenos Aires, donde dedica su tiempo a ir a eventos que la invitan y promocionar diferentes marcas en sus redes sociales.

De allí que surgió que esta distancia tiene que ver con el fin de esta historia de amor, lo que enojó bastante a la modelo y actriz, al punto que tuvo que salir a desmentirlo.

Milett Figueroa, la peruana que conquistó el corazón de Marcelo Tinelli

Tras los fuertes rumores, Milett Figueroa sostuvo: “No tengo por qué hablar en medio de la calle de absolutamente nada, todo está muy bien chicos”. Y agregó: "Chicos, en verdad está todo muy bien y yo estoy muy bien. No sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes. No se crean el cuento chicos, estamos acá viviendo una linda realidad”.

Sin embargo, en estos días salió a la luz una prueba que desmiente por completo, más allá de los dichos de la artista peruana, que entre el conductor y la modelo está todo encaminado.

Lo cierto es que hace dos días, la peluquería de Leo Leiva se encargó de mostrar el nuevo look de Milett Figueroa, con su pelo largo totalmente lacio. En la foto que subieron al perfil de Instagram se la puede ver bellísima y radiante mostrando su cabellera impecable, con color retocado y el alisado que la muestra muy sensual.

Entre los mensajes que le dejaron, el que más destaca, obviamente es el de Marcelo Tinelli, que desde Uruguay se encargó de demostrarle su amor: "Diosaaa absoluta", escribió el conductor junto al emoji de corazón de fuego.

El fogoso ida y vuelta entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Y la artista no tardó en responderle: "mi amor", sumando también su corazón de fuego y dando a entender que la pasión está intacta.

Después de tantos rumores por no mostrarse juntos y por pasar unos días lejos, la pareja demostró que el amor no terminó y hay historia para rato.