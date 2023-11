El desagradable cruce tuitero de Yanina Latorre y Julia Mengolini

Dentro de las secuelas que dejaron las Elecciones Presidenciales en nuestro país, aparece un fuerte y polémico cruce entre Yanina Latorre y Julia Mengolini en 'X', ex Twitter. El cual se desató cuando Yanina Latorre acusara de “pautera” a Julia Mengolini y la periodista se defendiera diciendo que protege “los intereses populares”.

En su momento, la panelista había lanzado: “Vos lo vas a perder todo, Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno con los impuestos nuestros”. Pero la que no se quedó callada esta vez fue la periodista que salió a responderle.

Julia Mengolini le respondió sin filtros a Yanina Latorre

“Yanina Latorre, sos una terrible cornuda, mersa botinera. Yo me dedico a laburar y mal que te pese lo voy a seguir haciendo en defensa de los intereses populares. Tenerte de enemiga no llega a ser un honor, pero es divertido. Seguí diciendo boludeces, no hacés más que alentarme”, lanzó sin filtros en su cuenta de X.

Y de ahí devino la catarata de comentarios de Yanina Latorre que, fiel a su estilo, no calló nada. “Jajaja esto te grafica. Pautera. Soy cornuda y botinera, pero no chorra ni estafadora ni defiendo sistemas por guita. Acá la única grasa sos vos”, arrancó. Pero los 280 caracteres de X no le alcanzaron y siguió.

“¡Cómo te calentaste, parda! Jajaja Te salió la groncha agresiva de adentro. Le decís cornuda a una mina y le decís botinera... ¿Y vos qué sos? Fracasada porrera”, disparó sin tapujos.

Y siguió: “Las defensoras de corruptos por guita cuando no tienen argumentos te insultan. Todo lo que quieras, Mengolini. Pero no debo guita, no estafo ni vivo de la pauta”, aseguró. “Vos sos marginal, Mengolini. Seguí haciendo apología del porro y las embarazadas”, agregó haciendo referencia a viejas declaraciones de la periodista.

Yanina Latorre aniquiló a Julia Mengolini

Pero nunca es suficiente para Yanina Latorre que le dedicó dos tuit más a Julia Mengolini: “¿No te das cuenta de que en parte el oficialismo perdió por gente como vos? Autocrítica. Hacete cargo. Besis”, haciendo referencia a los resultados del pasado domingo.

Y cerró picante y polémica: "Cucaracha, te hiciste famosa por garcharte a Fito, te llenó el ort... de leche y te rajó. Y después fuiste a llorar a todos los programas de chimentos”.