Ante 55 mil personas, el Primavera Sound tuvo una primera jornada histórica

Este sábado comenzó a desarrollarse el Primavera Sound. Este festival que reúne a artistas internacionales y nacionales se realiza en el Parque Sarmiento.

El Primavera Sound inauguró minutos después de las 15 con Fantasmagoria, la banda encargada de abrir esta nueva edición de Primavera Sound Buenos Aires. Con la fuerza de su rock crudo dijo presente en el Stage Primavera para luego dar paso a Mi amigo Invencible, Fermín y Hombres Bien en los Stage Heineken, Barcelona y Nobody Is Normal respectivamente.

Con entradas agotadas, más de 55 mil personas, se congregaron en el Parque Sarmiento para vivir plenamente esta celebración de la cultura y la música. La tarde siguió calentando motores para recibir al multifacético talento de Massacre, Black Midi, Just Mustard, Ronpe 99 y Richard Coleman & TSE.

The Cure le puso punto final a la noche con una seguidilla de éxitos.

Con público llegado de toda Argentina y países vecinos, el cielo regaló un atardecer paradisiaco por lo que las cámaras combinaron el sonar del Primavera Sound con las nubes, el cielo y la caída del sol. Con ese panorama soñado llegó el turno de Conociendo Rusia que brindó un setlist efectivo que cautivó a los presentes.

La banda lidera por Mateo Sujatovich contó con la participación de Leiva. El reconocido cantante español subió al escenario para cantar con Conociendo Rusia que volvió a tocar con la formación banda tras 7 meses. Luego, en el escenario Heineken, Él Mató a un Policía Motorizado continuaba con el termómetro alto y sus clásicos no faltaban en la voz de Santiago Barrionuevo.

Tras el show de los platenses era el turno de Dillom. El controversial artista fue el show más potente de la primera jornada del Primavera Sound. Con sus letras contundentes y su sonido bien arriba cantó a lo largo de más de una hora y generó varios momentos de pogo.

El show de Dillom tuvo de todo y dejó la energía estallada.

"Minimí", "Pelotuda" y "Opa" fueron algunas de las canciones que más cantó la gente. Pero el show de Dillom además tuvo de invitado a Quentin con quien cantó "Ovario". Sobre el final hizo una versión excelente de "Nos siguen pegando abajo" del maestro Charly García.

El momento más esperado de la noche llegaba a las 22 cuando sonaban las guitarras de The Cure. La banda liderada por Robert Smith se hacía presente en Argentina para el delirio de las más de 55 mil almas presentes en el Parque Sarmiento.

The Cure cantaba a lo largo de dos horas y media y dividía su espectáculo en bloques dejando los máximos éxitos para la última media hora para, literalmente, dejar la vara altísima y cerrar la primera noche del Primavera Sound con "Close to me", Why can't i be you?" y ""Boys don't cry". Rober Smith, el líder de The Cure, se mostró conmovido con el público argentino.

Este domingo será la segunda y última jornada con shows para todos los gustos: Turf, Virus, Milo J, Pet Shop Boys y el cierre de la icónica Blur.