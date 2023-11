Milett Figueroa rompió el silencio y confesó si se separó de Tinelli

Todavía no pasó ni un mes desde que Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Milett Figueroa que la flamante pareja ya estaría afrontando su primera crisis. En las últimas horas, a partir de una serie de pistas e indicios, se dijo que estaría pasando por una primera y pronta en llegar tormenta.

Según las conjeturas que se filtraron recientemente, la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya se enfrió en medio de versiones encontradas, que explotaron tras la ausencia de la peruana en el cumpleaños de Juanita Tinelli.

Y esto tuvo un alto importante, ya que la modelo sí había estado en el cumpleaños de otra de las hijas del conductor, cuando hace unos días había estado en la celebración del cumple de Candelaria. Ese fue el disparador, para luego encontrar algunos otros gestos que hicieron ruido dentro del Bailando 2023.

Luego de los rumores que comenzaron a sonar durante los últimos días, este viernes por la noche en LAM mostraron una breve entrevista con la propia peruana a la salida de una peluquería. Y, claramente, le molestaron las preguntas.

"En la Argentina se dice que cuando una mujer se hace un cambio de look es porque en algunos casos se separó... ¿Es así?", comenzó preguntando Santiago Sposato. “No entiendo por qué me hacen esa pregunta. No tengo por qué hablar de absolutamente nada, todo está bien, todo está muy bien. En verdad yo estoy muy bien, no sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes”, respondió ella.

Incrédula, Milett Figueroa siguió sin aclarar los rumores que giran alrededor de su relación con el conductor: “No entiendo de qué me hablan, en serio. Acabo de salir de la peluquería y me están interviniendo con esta pregunta que no tengo absolutamente idea de nada. Conversamos en otro momento porque ahora estoy buscando la camioneta”.

¿Qué pasa? Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían en crisis.

Sposato le dijo que, tras estar con ella en la fiesta de Caras, Marcelo Tinelli no la llevó ni al cumpleaños de Juanita ni a los diplomas del Martín Fierro. “No tengo por qué dar declaraciones al respecto de absolutamente nada porque me estoy enterando por ustedes de todo lo que está pasando. No tengo nada que decir”, contestó ella.