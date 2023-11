La historia tóxica de Yanina Latorre con el ex que la dejó por Beatriz Salomón

Hace un tiempo, Yanina Latorre reveló que un ex novio, de cuando ella tenía 20 años, la había dejado para irse con Beatriz Salomón. Ahora, la panelista de LAM recordó aquella historia y contó una anécdota muy tóxica.



“Le tiré líquido de frenos al auto para arruinarle todo el capot”, comenzó contando Yanina Latorre, que estuvo reemplazando a Ángel de Brito en LAM. “Una vez le puse caca al volante del auto”, agregó. “Tenía 20 años”, dijo para justificarse.



En ese marco, la panelista de LAM y esposa de Diego Latorre contó los detalles del triángulo amoroso en el que se vio involucrada involuntariamente con la reconocida actriz. “Yo era cero top. Era flaquita, chiquitita, contadora pública”, contó.



“Era una chica que trabajaba en una empresa de seguros. Yo, contenta, iba a trabajar, estaba con él. Igual, todo bien con este ex novio. Lo quiero. Si está mirando, le mando un beso a él y a la mamá, no voy a decir nada malo”, añadió Yanina Latorre.



Asimismo, la panelista de LAM recordó cómo fue que se enteró de la relación de su ex nocio y Beatriz Salomón. “Una mañana estoy trabajando ahí en la oficina y viene una compañera y me dice: ‘Mirá el nuevo novio de Beatriz Salomón’. Y era mi novio. Ella estaba hermosa. Yo me miré flaquita, sin tetas, no podía ni competir. Me largué a llorar”, confesó.



“Cuando pasó lo de Beatriz Salomón, me mintió, me dijo que sí, que no, que la había encontrado de casualidad… Era una foto de dos personas que salen de un lugar, caminando, y los agarra un paparazzi. Ella era mucho más grande que nosotros. Él tenía veintipico de años. Así que era ‘Beatriz Salomón con el pendejo’. Cuando le reprocho me dijo las típicas mentiras”, recordó Yanina Latorre.

Yanina Latorre y Beatriz Salomón.



“Yo no quería que fuera feliz con Beatriz Salomón. Yo sabía que no iba a seguir con él. La última vez estábamos en el auto y le saqué la billetera, para que fuera a comer y no tuviera para pagar y quedar mal con Beatriz Salomón. La mina obviamente se le ofendió. Igual no terminó ni con ella ni conmigo”, agregó la panelista de LAM.



Por último, volvió a hacer mención de algo que ya había contado en su momento, sobre su primera visita al programa de Susana Giménez como esposa de Diego Latorre. “Cuando me caso con Diego, la primera vez que fui al programa de Susana Giménez, ¿saben quién estaba ahí? Beatriz Salomón”, cerró.