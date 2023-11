Guillermo Francella habló con todo sobre la grieta con Ricardo Darín

El jueves 7 de diciembre se estrenarán dos películas que detallan y celebran la Copa del Mundo que la Selección Argentina liderada por Lionel Messi obtuvo en Qatar hace ya casi un año. Y en este contexto, se dará la particularidad de que dos de los actores más icónicos de nuestro país, Guillermo Francella y Ricardo Darín, estarán en veredas opuestas de dichos proyectos.

Por un lado, Elijo creer es el film oficial de la AFA, narrado por Ricardo Darín y con testimonios de los protagonistas desde la intimidad del plantel. Por el otro, Muchachos, la película de la gente, se centra en el factor emocional de una hinchada de más de 40 millones de argentinos, narrado por Guillermo Francella sobre un texto de Hernán Casciari.

Guillermo Francella y Ricardo Darín enfrentados por dos películas de la Selección.

Por azares del destino, dos proyectos cinematográficos abocados a la Selección se estrenarán el mismo día y con dos de los máximos referentes de la actuación argentina. Y en este punto, el comediante de 68 años habló sobre esta "grieta" que se genera entre dos carismáticas estrellas.

“La verdad es que cuando Disney y Pablo Bossi me ofrecieron el proyecto, no sabía que Darín participaba en otra película. Soy fanático del fútbol, amo ese deporte, así que, lo primero que pedí es ver el film, con el que quedé deslumbrado, me morí. Además, cuenta con textos de Hernán Casciari, nada más ni nada menos”, reveló Guillermo Francella.

“Estoy con poco tiempo, pero me hice un espacio para poder grabar en un estudio durante ocho horas seguidas. Al día siguiente de esa grabación, me enteré que el Grupo Octubre había convocado a Ricardo (Darín) para la otra película", agregó.

Sincero, y sorprendiéndose por la particularidad que se da en ambos proyectos y con la coincidencia de los actores, Guillermo Francella confesó no haber estado de enterado del armado de Elijo creer y supone que en la otra vereda eran conscientes de Muchachos, la película de la gente.

Ricardo Darín y Guillermo Francella, dos de los actores más estelares de Argentina.

"Yo no sabía nada de su existencia y creo que ellos tampoco de la nuestra, no lo sé, medio raro. Ellos hacen algo vinculado a la AFA y nosotros con la FIFA, tenemos testimonios maravillosos, es muy emocionante cómo se muestra a la gente”, explicó.

Luego, cuando fue consultado sobre si pudo hablar con Ricardo Darín tras esta coincidencia, el actor de Casados con hijos reveló que no lo hizo, aunque lanzó un gran deseo de camaradería: "Ojalá que a ambas películas les vaya bien".