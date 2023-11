El chef Coco Carreño reveló la mayor desilusión que le hizo Maru Botana

Supieron caminar de la mano, de hecho absorbió todo como una esponja de esa mentora. La admiración latía en su corazón, hasta que un hecho concreto le derrumbó el castillo de naipes. Coco Carreño confesó el motivo por el que se peleó a muerte con Maru Botana.

El chef trabaja todas las tardes en El Nueve, donde comparte su talento culinario con Jimena Monteverde, pero sus inicios ocurrieron junto a la blonda, en un formato de años atrás que se llamó Todo dulce, y que se emitía en la señal de cable de Utilísima.

En una entrevista reciente con la Revista Hola, el cocinero valoró todo lo que aprendió de la famosa pastelera y reconoció: “Siempre le voy a agradecer la oportunidad que me dio”. Para luego sumergirse en el eje polémico, al hecho que quebró la amistad.

Para explicar la situación, Coco sostuvo: “Cuando me ofrecieron trabajar en América fui a su casa a contarle, porque ella no iba a estar en el programa. Me dijo que no podía dejar pasar la oportunidad. Yo trabajaba también en su revista y dependía de ese sueldo. Le pregunté muchas veces si le molestaba que yo hiciera tele solo y me aseguró que no”.

Algo sucedió, porque a los pocos días de esa charla en confianza, en búsqueda de su visto bueno todo se rompió, como un cristal contra un martillo. Al menos por lo que describió Carreño: “Sin embargo, a los diez días me discontinuaron de su revista”.

Coco cuando trabajaba con Maru.

De ese modo, el chef abrió su corazón e iluminó el puñal que se clavó en su alma: “Eso me dolió un montón. No me banqué lo que me hizo”. Y añadió: “Años después nos convocaron para hacer un programa con Jimena (Monteverde), también para América, pero Maru ya había firmado para el mismo canal… Y bue, nos quedamos sin programa”.