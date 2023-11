Así recordó Felipe Fort a su papá Ricardo, a 10 años de su muerte

Este sábado 25 de noviembre se cumplen diez años de la trágica muerte de Ricardo Fort, el extravagante y excéntrico empresario chocolatero que cautivó el corazón de todos los argentinos. Y conmemorando un nuevo aniversario de su partida, su hijo Felipe Fort le dedicó conmovedoras palabras.

Felipe Fort y su hermana melliza Martita perdieron a su padre con tan solo 9 años y crecieron en compañía del resto de su familia. Ahora, el joven decidió abrir su corazón y contar cómo se siente la ausencia de Ricardo Fort en su vida.

"Mi primer profesor de la vida fue mi papá, porque sentimentalmente hablando siempre era muy centrado, sabía lo que quería. Y yo agarré eso de él. Yo creo que con mi papá podríamos trabajar, nos complementaríamos, su lado artístico, y mi costado empresarial", reflexionó.

"Yo crecí con él y lo cagaban mucho, hacía una obra de teatro, y no le importaba si tenía pérdidas, solo le importaba ser feliz, y eso está perfecto", analizó el joven, que vio de cerca todos los manejos de su padre y los fue entendiendo, a pesar de ser muy joven en aquel entonces.

Por otro lado, Felipe Fort no pudo evitar emocionarse al abrir su corazón y compartir lo mucho que lo afecta la ausencia de su padre. "Yo, en muchas cosas me siento muy vacío. Y aunque tenga plata, no me van a llenar", reveló.

A estas conmovedoras declaraciones, el joven contó cómo afronta hoy este vacío dentro de su vida: "Siendo feliz en otros sectores. Mi novia me hace feliz. La gente que me rodea, mis amigos, mis tíos. También los proyectos que tengo me ponen feliz".

Ricardo Fort y sus dos hijos, Felipe y Martita.

También habló de su transformación y maduración en el mundo que enfrenta día a día. “Cuando viajo o, cuando me relaciono con las personas, trato de relacionarme con la gente que realmente vale la pena. Con la gente que tiene algo para decirte. Como que me junto con gente muy inteligente”, explicó.