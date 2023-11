Qué es de la vida de la sex symbol Gisela Barreto

No hay ninguna duda de que Gisela Barreto fue un ícono del mundo de las sex symbol, pero hoy, a los 56 años, tiene una vida muy alejada de la agenda mediática, mundo que dejó de lado para dedicarse a algo muy distinto.



Hubo un momento en la vida de la ex vedette en el que decidió mostrar mucho más su costado espiritual. Y así lo deja explícito en sus distintos posteos casi diarios en su cuenta personal de Instagram.

Gisela Barreto, hace más de dos décadas.



Según se pudo ver en sus redes sociales, Gisela Barreto combina el bajo perfil y el enriquecimiento espiritual. Si bien en varias entrevistas del último tiempo reconoció que ya no le da tanta importancia al aspecto físico, conserva una figura envidiable.



En consonancia con su faceta más espiritual y religiosa, Gisela Barreto se expresó, en su momento, en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, incluso con posteos junto a una referente en este sentido como Amalia Granata.



La ex vedette se mostró claramente en contra del proyecto de ley que legalizaba el aborto. De esa manera, su imagen ya no aparecía sólo en portadas del mundo del espectáculo, sino de medios que tratan temas de sociedad y información general.

Gisela Barreto, en su faceta religiosa.



En más de una oportunidad, Gisela Barreto se mostró en campañas que se expresaban en contra del aborto, junto a movimientos religiosos y personalidades como Amalia Granata y Maru Botana.



No obstante, si bien ya no recorrer las pasarelas ni sube a escenarios en su rol de vedette, Gisela Barreto continúa vinculada de alguna manera al medio artístico, pero como conductora en señales de cable de menor alcance, cuidando, de cierta forma, su bajo perfil de estos tiempos de su vida.

Gisela Barreto, manifestándose en contra del aborto.

Gisela Barreto.