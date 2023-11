Por qué se separaron Rodrigo de la Serna y Érica Rivas

En el año 1998, Rodrigo de la Serna y Érica Rivas se conocieron en Campeones de la Vida, la ficción cuyo elenco integraban. Allí, el actor sintió un flechazo y se enamoró instantáneamente de ella.



“Yo estaba muerto de amor. Cuando no había motivos para estar cerca, me los inventaba. Y cuando le dije todo lo que sentía, ella no pareció sorprenderse y una de las primeras cosas que dijo fue que a ella le pasaba lo mismo”, confesó el actor en una entrevista con La Nación.

Rodrigo de la Serna y Érica Rivas.



Si bien Rodrigo de la Serna y Érica Rivas se amaron y formaron una hermosa familia, con el nacimiento de Miranda, en el año 2001, el reconocido actor confesó que nunca pensó en casarse.



“Yo tengo un tema, que las instituciones no me simpatizaban mucho. Pero que dos personas estén juntas y formen una familia me parece maravilloso. La decisión de cada uno debe quedar por encima de la decisión de las instituciones”, explicó.



“Dos personas únicas crearon un vínculo único. ¿Qué tienen que venir a decir ‘Háganlo así, tomen estas pautas, acepten estás reglas’? En estos tiempos hay infinidad de maneras de juntarse y todas son válidas”, añadió Rodrigo de la Serna.



Hace un tiempo, en su visita a PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, el actor habló de lo difícil que fue su separación con Érica Rivas y de qué manera lo asimiló para sacar un aprendizaje.



“Mucho de mi vida privada no me gusta hablar, pero yo creo que está bueno estar solo. Claro que me sentí solo. Me acuerdo cuando me separé de Érica. Yo tenía 23 años y Érica, 25 cuando nos conocimos y vivimos 11 años juntos. Armamos una familia preciosa”, comentó Rodrigo de la Serna en aquella ocasión.



“En un momento la decisión estaba tomada. Tenía que irme de la casa y me obligué a mí mismo a irme y alquilé una casa en un pantano en las afueras de Escobar para estar cerca de ellas. En primavera estuvo genial, pero en invierno fue duro. Me hice cargo de muchas cosas, reflexioné sobre mi vida; fue un tiempo duro, pero valioso”, agregó aquel día.