La confesión sentimental de Mariana Brey, que volvió a enamorarse

A más de un año de haberse separado de su ex, Pablo Melillo, se conoció que Mariana Brey volvió a apostar por el amor, motivo por el cual desde LAM fueron a buscarla para conocer más detalles.



“¿Cómo anda el corazón? ¿Anda latiendo más rápido?”, le preguntó el notero Alejandro Castelo. “Mejor que nunca. Yo estoy bien siempre, realajada”, contestó, muy sonriente, Mariana Brey.



“¿Hay alguna cita? ¿Un ‘Vamos a merendar’, dando vueltas?”, repreguntó el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América. “Tomamos un tecito, a veces, puede ser…”, respondió la periodista.



“No estás de novia, pero estás ahí, picoteando tranquila”, insistió el movilero. “Estamos bárbaro”, aseguró Mariana Brey, sin querer dar demasiados detalles. “¿Es alguien nuevo? ¿No es una vuelta?”, volvió a repreguntar el cronista. “Súper bien. Siempre hay cosas nuevas y siempre hay cosas buenas”, remarcó ella.



Al mostrarse muy sonriente en cada respuesta, se pudo notar que Mariana Brey está pasando un excelente momento personal y sentimental. En ese marco, Alejandro Castelo continuó indagando.

Mariana Brey volvió a apostar por el amor.



“¿Edad?”, le preguntó el cronista, queriendo conocer más sobre el nuevo amor de Mariana Brey, quien eludió la pregunta de manera elegante. “¿La mía? Sos un atrevido. Chau”, contestó, entre risas.



Por su parte, una vez de vuelta al piso de LAM, Ángel de Brito comentó: “Mariana Brey tiene novio. No etiquetemos. Tiene algo que la tiene feliz y me encanta. Te mando un beso grande. ¡Por fin! Que no se ofenda el ex, que lo quiero”.