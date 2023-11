Ángel de Brito destrozó a Fede Bal con una ironía por su decisión de no volver a LAM

Luego de que Federico Bal asegurara que no irá nunca más a visitar el estudio de LAM, Ángel de Brito respondió de manera muy irónica, fiel a su estilo. El actor y el conductor empeoraron su relación en el último tiempo.



Muy molesto por algunos comentarios tanto de Ángel de Brito como de Yanina Latorre y Nazarena Vélez, sobre él y Carmen Barbieri, Fede Bal anticipó que tomó la decisión de no ir más al programa de América.



“No voy a ir más a LAM. Hay mucha maldad. Últimamente han tenido palabras muy feas para con mi mamá y para conmigo”, sostuvo, muy enojado, el hijo de Carmen Barbieri hace algunas horas, en Mañanísima.



En el ciclo de Canal 13, el conductor Ángel de Brito fue consultado por las declaraciones de Federico Bal. Y, fiel a su estilo muy filoso, arrojó una respuesta muy contundente e irónica respuesta.



“Fede dijo que no iba más a LAM”, le comentó el cronista de Mañanísima. “Sí, y está muy bien. Sigue existiendo LAM. Va a sobrevivir a Fede Bal”, contestó, de manera muy filosa, el conductor de LAM.

Ángel de Brito le respondió a Federico Bal. Foto: captura de TV.



“¿Qué te genera eso?”, le repreguntó el periodista en la nota. “Risas", contestó. "No me importa. Los invitados que no quieren venir, están en su derecho. No pasa nada. Vienen otros”, insistió Ángel de Brito en su postura.



Hasta principios de año, Federico Bal y Ángel de Brito mantenían una buena relación, pero todo empeoró en los últimos meses, más precisamente desde que estalló el escándalo por las infidelidades del actor a Sofía Aldrey.